Sigaranın akciğerlere neler yaptığını izleyin!

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinden hemşire Amanda Eller'in yüklediği videoda, ağır bir sigara içicisinin kansere yakalanmış akciğerlerinin düzgün bir şekilde şişirilememesi nedeniyle sağlıklı nefes alamadığı gözleniyor ve hemen sönüyor.

Bu hastalıklı akciğer daha sonra hava ile doldurulmuş tam kapasiteye şişen sağlıklı, kırmızı akciğerle karşılaştırılıyor. Sağlıklı akciğerin normal bir şekilde söndüğü görülüyor.

Hemşire Amanda Eller, 5 binden fazla izlenen videonun daha çok kişiye ulaşmasını umuyor.

Sigara içmek, kişinin akciğer kanserine yakalanma riskini yaklaşık 23 kat artırır ve ilgili tüm ölümlerin yüzde 87'sinden sorumludur.

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