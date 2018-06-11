Siğillerden kurtulmaya yardımcı olan en etkili tedavi yolları

İlk önce doktorunuza danışın!
Bu ev ilaçlarından herhangi birini denemeden önce doktorunuzu ziyaret edin. En azından bir siğil mi yoksa daha tehlikeli bir şey mi olduğunu öğrenmelisiniz. Unutmayın ki, diyabet veya herhangi bir bağışıklık eksikliği varsa, bu tür ev ilaçlarını kullanmak yasaktır.
Çay ağacı yağı
İhtiyacınız olan şeyler, birkaç damla çay ağacı yağı ve 2 yemek kaşığı su. Yağı suya ekleyin ve siğil üzerine yayın. Kurumasını bekleyin. Günde 5-6 kez tekrarlayın. Çay ağacı yağı, bakteri öldüren güçlü bir antiseptiktir, bu da onu siğillerin tedavisinde etkili bir yöntem haline getirir.
Arı Tutkalı / Propolis
İhtiyacınız olanlar propolis sıvısından 2 damla, pamuk topu ve bir bandaj. Etkilenen bölgeye propolis uygulayın. Siğili bir pamuk topu ile örtün. Ve badajla sarın. Bunu günde iki kez tekrarlayın. Propolis, kovanları enfeksiyonlara karşı korur. Antibiyotik ve antiviral özelliklere sahiptir. Timüs bezini aktive eder ve bağışıklık sistemini uyarır.
Saf hint yağı
Yağı siğil üzerine yayın ve kurumaya bırakın. Her gün 2-3 kez tekrarlayın. Sonuçlar için birkaç hafta beklemeniz gerekebilir ancak hint yağı siğillerden sonsuza dek kurtulamanıza yardımcı olacaktır. Saf hint yağı antiviral özelliklere sahiptir ve insan papilloma virüsü ile savaşmanıza yardımcı olacak antioksidanlar açısından zengindir.
Elma sirkesi
Bir pamuk topunu elma sirkesiyle ıslatın ve siğilin üzerine koyun. Üzerini badajla sarın. Bir gece bekletin. Etkili sonuçları görmek için her gece tekrarlayın. Asit içeriğinden dolayı sirke, siğilin dokusunu çabuk ve etkili bir şekilde çıkarır.
Sarımsak
Birkaç diş sarımsağı ezn ve etkilenen bölgenin üzerine koyun. Siğil kayboluncaya kadar bunu günde bir kez tekrarlayın.Sarımsak hapları da siğil tedavisi için tüketilebilir. Sarımsak, sizi çeşitli virüslere, bakterilere, mantarlara ve parazitlere karşı koruyabilen antimikrobiyal özelliklerinden dolayı iyi bilinen bir çözümdür
Muz kabuğu
Birkaç dakika muz kabuğu ile siğili ovun. Bunu günde bir kez tekrarlayın. Etkili sonucun haftalarca sürebileceğini unutmayın. İnanması zor olabilir ama muz kabuğunun, cildi iyileştiren ve gençleştiren enzimler içerdiğinden papilloma ve siğillere karşı büyük bir çare olduğunu söyleyebiliriz.
Karbonat
3-4 kaşığı karbonatı bir kase suya ekleyin. Etkilenen bölgeyi yarım saat bu suyun içinde bekletin. Daha sonra kendi kendine kurumaya bırakın. Havlu kullanmayın. Anti-inflamatuar ve antiseptik özellikleri nedeniyle, kabartma tozu çeşitli enfeksiyonlarla mücadelede etmede oldukça etkilidir.
İncir suyu
Birkaç damla incir suyunu siğillerinize sürün ve günde 3 kez tekrarlayın. 2 hafta boyunca yapmanız gerekebilir.
Aspirin
3-4 aspirin ezip biraz su ilave edin. Karışımı siğilin üzerine koyun ve bandajla sarın gece boyunca bu şekilde bırakın. Aspirin, salisilik asit nedeniyle cilt sorunlarında oldukça etkili olan bir çözümdür. Ve çoğu losyondan daha ucuzdur.
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