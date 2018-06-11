Siğillerden kurtulmaya yardımcı olan en etkili tedavi yolları

İlk önce doktorunuza danışın!

Bu ev ilaçlarından herhangi birini denemeden önce doktorunuzu ziyaret edin. En azından bir siğil mi yoksa daha tehlikeli bir şey mi olduğunu öğrenmelisiniz. Unutmayın ki, diyabet veya herhangi bir bağışıklık eksikliği varsa, bu tür ev ilaçlarını kullanmak yasaktır.

Çay ağacı yağı

İhtiyacınız olan şeyler, birkaç damla çay ağacı yağı ve 2 yemek kaşığı su. Yağı suya ekleyin ve siğil üzerine yayın. Kurumasını bekleyin. Günde 5-6 kez tekrarlayın. Çay ağacı yağı, bakteri öldüren güçlü bir antiseptiktir, bu da onu siğillerin tedavisinde etkili bir yöntem haline getirir.

Arı Tutkalı / Propolis

İhtiyacınız olanlar propolis sıvısından 2 damla, pamuk topu ve bir bandaj. Etkilenen bölgeye propolis uygulayın. Siğili bir pamuk topu ile örtün. Ve badajla sarın. Bunu günde iki kez tekrarlayın. Propolis, kovanları enfeksiyonlara karşı korur. Antibiyotik ve antiviral özelliklere sahiptir. Timüs bezini aktive eder ve bağışıklık sistemini uyarır.

Saf hint yağı

Yağı siğil üzerine yayın ve kurumaya bırakın. Her gün 2-3 kez tekrarlayın. Sonuçlar için birkaç hafta beklemeniz gerekebilir ancak hint yağı siğillerden sonsuza dek kurtulamanıza yardımcı olacaktır. Saf hint yağı antiviral özelliklere sahiptir ve insan papilloma virüsü ile savaşmanıza yardımcı olacak antioksidanlar açısından zengindir.