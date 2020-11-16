Sihirli dokunuş! Cebinizden beş kuruş çıkmadan kurtulacaksınız

Biliyoruz! Yakanıza düşen lapa lapa kepekler oldukça can sıkıcı. Her türlü kozmetik ürünü, şampuanı denediniz ancak kepek sorunundan kurtulamadıysanız sizi böyle alalım bir de ev çarelerini deneyin. Bu sihirli dokunuşlara hayran kalacaksınız.
Portakal kabuğu, vücudunuzu olumlu yönde etkileyebilecek kalsiyum, magnezyum, C vitamini ve diyet lifleri içerir. Kepek tedavisi için tarif aşağıdaki gibidir:
Portakal kabuklarını alın ve bir kaseye koyun. Daha sonra içine limon suyu sıkın. Malzemeleri macun haline gelene kadar öğütün. Macunu saç derinize uygulayın ve 30 dakika bekletin. Şampuanla yıkayın.
Aspirin, kepek önleyici şampuanlarda da kullanılan salisilik asit içerir. Kepekle mücadelede en başarılı bileşenlerden biri olduğuna inanılıyor. Kepek üzerinde aspirin kullanmak için, birkaç aspirin tabletini ince bir toz haline getirin ve normal şampuanınızın bir kısmı ile karıştırın. Karışımı saça uygulayın ve birkaç dakika bekletin, ardından durulayın.
1 tam muz ve 2 bardak elma sirkesine ihtiyacınız olacak. Muzu soyun, elma sirkesini ekleyin ve bir macun elde edene kadar iyice karıştırın. Ardından bu macunu saçınıza nazikçe masaj yapın ve tamamen kapladığından emin olun. 20 dakika sonra maskeyi ılık su ve normal şampuanınızla durulayın.
2 yemek kaşığı hindistancevizi yağını ısıtın ve limon suyuyla eşit şekilde karıştırın.
Karışımı kafa derinize uygulayın ve nazikçe masaj yapın.
20 dakika bekletin ve sonra biraz şampuanla durulayın.
Yoğurt, tüm saç tipleri için etkilidir ve saç maskesi olarak uygulandığında kepekle mücadeleye yardımcı olur. Yoğurt ve biraz limon suyunu karıştırın ve 20 dakika boyunca saçınıza maske olarak uygulayın, ardından ılık suyla durulayın.
Sarımsak, antifungal ve maya karşıtı özellikleriyle bilinir. 1 çorba kaşığı balla karıştırılarak macun kıvamına getirilmiş birkaç diş sarımsak, iyi bir kepek önleyicidir. Bu macunu saçınızın köklerine uygulayın ve 15 dakika bekletin. Ardından karışımı şampuanla durulayın.
Bileşenlerden herhangi birini saç derinize veya cildinize uygulamadan önce, herhangi bir bileşene alerjiniz olmadığından emin olmak için bir test yapın. Daha sonra kullanacağınız karışımdan az bir miktarını kafa derinize ve bileğinize uygulayın, hepsini 10-15 dakika içinde durulayın ve 24 saat bekleyin.
Bileğinizdeki cilt herhangi bir kaşıntı, yanma veya kızarıklık olmadan değişmeden kalırsa, bu maddeye alerjiniz olmadığı anlamına gelir. 24 saat sonra cilt durumunda değişiklik fark ederseniz, karışımı saçınıza veya saç derinize uygulamayın.
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