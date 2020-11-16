Sihirli dokunuş! Cebinizden beş kuruş çıkmadan kurtulacaksınız

Biliyoruz! Yakanıza düşen lapa lapa kepekler oldukça can sıkıcı. Her türlü kozmetik ürünü, şampuanı denediniz ancak kepek sorunundan kurtulamadıysanız sizi böyle alalım bir de ev çarelerini deneyin. Bu sihirli dokunuşlara hayran kalacaksınız.

LİMON SUYU İLE PORTAKAL KABUĞU

Portakal kabuğu, vücudunuzu olumlu yönde etkileyebilecek kalsiyum, magnezyum, C vitamini ve diyet lifleri içerir. Kepek tedavisi için tarif aşağıdaki gibidir:

Portakal kabuklarını alın ve bir kaseye koyun. Daha sonra içine limon suyu sıkın. Malzemeleri macun haline gelene kadar öğütün. Macunu saç derinize uygulayın ve 30 dakika bekletin. Şampuanla yıkayın.

ŞAMPUANLA KARIŞTIRILMIŞ ASPİRİN

Aspirin, kepek önleyici şampuanlarda da kullanılan salisilik asit içerir. Kepekle mücadelede en başarılı bileşenlerden biri olduğuna inanılıyor. Kepek üzerinde aspirin kullanmak için, birkaç aspirin tabletini ince bir toz haline getirin ve normal şampuanınızın bir kısmı ile karıştırın. Karışımı saça uygulayın ve birkaç dakika bekletin, ardından durulayın.

MUZ İLE SİRKE KULLANIMI

1 tam muz ve 2 bardak elma sirkesine ihtiyacınız olacak. Muzu soyun, elma sirkesini ekleyin ve bir macun elde edene kadar iyice karıştırın. Ardından bu macunu saçınıza nazikçe masaj yapın ve tamamen kapladığından emin olun. 20 dakika sonra maskeyi ılık su ve normal şampuanınızla durulayın.