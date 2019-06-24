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Siirt Dadaşlar Jandarma Özel Harekatı’ndan duygulandıran paylaşım

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 19:50 | Son Güncelleme

Siirt Dadaşlar Jandarma Özel Harekat Birliği şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan’ı unutmayarak duygulandıran bir paylaşımda bulundu.Siirt’in Eruh ilçesinde 19 Haziran 2018’de PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan’ın silah arkadaşları onu unutmayarak kendi çektiği videoyu paylaştı.

Siirt Dadaşlar Jandarma Özel Harekat Birliği şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan’ı unutmayarak duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

Siirt’in Eruh ilçesinde 19 Haziran 2018’de PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan’ın silah arkadaşları onu unutmayarak kendi çektiği videoyu paylaştı. Şehidin son görüntülerinde, "JÖH’ler karadan kobralar havadan, balta girmemiş ormanlara JÖH girer arkadaşlar buda böyle bilinsin yani" dediği duyuldu.
Görüntüyü sosyal medyadan paylaşan Siirt Dadaşlar Jandarma Özel Harekat birliği şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan’ı yad etti.

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