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  4. Siirt'te havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü

Siirt'te havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü

27.07.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü

SİİRT (AA) - Siirt'te yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kent merkezinde 16 Temmuz'da bir tesisin yüzme havuzuna giren ve boğulma tehlikesi geçiren Elif Eylül Alkan, Batman'da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

Alkan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Siirt Şeyh Süleyman Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Siirt'te 16 Temmuz'da bir tesiste yüzme havuzuna giren Alkan boğulma tehlikesi geçirmiş, çevredekilerce havuzdan çıkarılan Alkan 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Alkan, buradaki müdahalenin ardından Batman'a sevk edilmişti.

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Siirt Batman boğulma

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