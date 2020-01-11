Siirt'te Lineer Metal Çinko Fabrikası'nın temel atma töreni gerçekleştirildi

SİİRT (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siirt'te Türk-Katar ortaklığıyla kurulacak "Çinko Metal Külçe Üretim Tesisi"nin temel atma törenine katıldı. Bakan Varank, Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Siirt'te Türk-Katar ortaklığıyla kurulacak Lineer Metal Çinko Fabrikası'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye Katar ortaklığında stratejik bir yatırımı ülkeye kazandıracak ilk adımı atmak için bir araya geldiklerini, tesisle ülkenin ilk defa yüksek kalite standartlarında bir üretim alt yapısına sahip olacağını söyledi. Şu anda ham olarak saflaştırmak için çok ucuza yurt dışına sattıkları madeni, yüzde yüz saflıkta kurşun çinko külçesi olarak üreteceklerine işaret eden Varank, 100 milyon doların üzerindeki bu yatırımın başta Güney Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere, ülke genelinde de büyük bir katma değer oluşturacağını vurguladı. - "210 binin üzerinde yeni istihdam oluşacak" Sanayicilerin ihtiyaç duydukları ham maddeyi ithal etmek yerine tesisten kolayca temin edebileceklerini aktaran Varank, şöyle devam etti:

"Hakkari'nin çinkosu, Siirt'te külçeye dönüşürken, Türk sanayisine de nefes verecek. Temelini attığımız bu yatırım 6. bölge teşviklerimizden yararlanıyor. Böylece vergisel istisna ve muafiyetlerin yanı sıra, sigorta primi desteği gibi uygulamalarımız yatırımcıların hizmetinde olacak. Bakanlık olarak üreten, değer katan, istihdam oluşturan tüm girişimcilerimizin yanındayız. Sadece 2019'da 136 milyar liralık 5 bin 691 proje için yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu projeler tamamlandığında 210 binin üzerinde yeni istihdam oluşacak. Uyguladığımız yatırımcı dostu politikalarla, öngörülebilirliği daha da artırıyoruz. Bu sayede, yerli veya yabancı pek çok yatırımcıdan talepler gelmeye devam ediyor. Bu talepleri en iyi şekilde değerlendirerek önümüzdeki dönemde istihdam oluşturan sürdürülebilir bir büyüme trendini yakalayacağız. Türkiye'nin yatırımlarda global bir cazibe merkezi haline gelmesi için önümüzdeki dönemde teşvik sistemimizle ilgili kritik adımlar atacağız. Teşviklerimizi daha esnek bir yapıda kurgulayacağız. Yani yatırımcılar projelerini hayata geçirmek için ihtiyaç duydukları destekleri adeta kendileri belirleyebilecekler. Aynı zamanda yerlileşmeyi ve mevcut sanayi kapasitemizi çok daha ileri seviyelere taşıyacak politikalar da uyguluyoruz."

Geçen yıl başlattıkları Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın tam da bu amaca hizmet ettiğini anlatan Varank, ülkenin ihtiyaçlarını ve üretim kabiliyetlerimizi detaylı bir şekilde çalıştıklarını, öncelikli ürün listeleri oluşturduklarını, makine sektöründe çıktıkları ilk çağrının değerlendirme sürecinin devam ettiğini bildirdi. Önümüzdeki aylarda kimya, ilaç, tıbbi cihaz, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları gibi alanlarda yeni çağrılara çıkacaklarını kaydeden Varank, yeni kurulan Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu'nun 750 milyon liralık olduğunu, bu fonlarla işletmelere uzun vadeli sermaye desteği sunarken, firmaların faiz yükü altında ezilmelerine de engel olacaklarını aktardı. - Girişimcilik programı KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerinin de KOBİ'lere, yenilikçi işletmelere ve iş kurmak isteyenlere açık olduğunu ifade eden Varank, şöyle dedi: "TÜBİTAK'ın Bireysel Genç Girişimcilik Programı 2020 başvuruları başladı. Genç girişimcileri, fikirlerini, küresel rekabet gücü olan teşebbüslere dönüştürmeleri için destekliyoruz. Bu desteğe hak kazanan genç girişimciler 200 bin liraya kadar hibeden faydalanabiliyor. Gençlere sesleniyorum ve diyorum ki 28 Şubat'a kadar bu programa başvurabilirsiniz. Kaçırmayın. Bu programlar açıkça şunu gösteriyor. Fikrim var ama sermayem yok, sermayem var ama hangi alanda yatırım yapacağımı bilmiyorum, Fabrikam var ama daha da büyütmek istiyorum, diyen herkesin yolu Bakanlığımızla mutlaka kesişiyor. Reel sektörün bu teşvik ve destek mekanizmalarından azami seviyede faydalanarak yatırıma yönelmelerini, kapasitelerini geliştirmelerini istiyoruz. Ancak bu şekilde ülkemizi, kritik teknolojilerde ve yüksek katma değerli ürünlerde güçlü küresel bir oyuncu haline getirebiliriz. Bizim tek derdimiz tıpkı bugün temelini attığımız bu tesis gibi, pek çok üretim altyapısını ekonomiye kazandırmak."

Siirt'in ihracatının 2019'da yüzde 90 oranında arttığını, bakanlık olarak son 7 yılda Siirt'te 3 milyar liralık sabit yatırımı teşvik ederek, 6 bine yakın kişinin istihdam edilmesini sağladıklarını bildiren Varank, 900'ün üzerinde KOBİ'nin girişimcilik, Ar-Ge ve finansman gibi alanlarda KOSGEB'ten faydalandığını anlattı. Siirt'te Organize Sanayi Bölgesi'nde doluluk oranının hala arzuladıkları seviyede olmadığını ifade eden Varank, Lineer Metal'in yatırımının OSB için de bir milat olmasını ümit ettiğini aktardı. Kalkınma Ajansının bugüne kadar Siirt'te 130 projeyi desteklediğini dile getiren Varank, şöyle devam etti: "Çevreden turizme, tarımdan sanayiye pek çok farklı projeyle Siirtli hemşehrilerimizin refahını yükseltecek adımları attık. Siirt fıstığını dünya markası yapmak için 10 milyon avroluk yatırım yaptık. Avrupa'nın birinci ve dünyanın üçüncü en büyük Fıstık İşleme Tesisini ilimize kazandırdık. Yıllık kapasitesi 10 bin tonun üzerinde olan bu tesis sayesinde Siirt fıstığının ilk kez tescilli bir markası oldu. İhracat için de tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. Avrupa, Uzakdoğu, Avustralya, Orta Doğu ve Amerika pazarlarıyla görüşmeler devam ediyor."

- Türkiye'nin otomobili Türkiye'nin otomobili projesiyle büyük bir heyecana hep birlikte şahitlik ettiklerini söyleyen Varank, yaptıkların tanıtımın yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da büyük ilgi gördüğüne dikkati çekti. Halkın bu işe güvendiğini ve sahiplendiğini kaydeden Varank, şöyle devam etti: "Bağımsız bir kamuoyu araştırma şirketinin yaptığı ankete göre halkımızın; yüzde 97,6'sı projeyi destekliyor, yüzde 98,4'ü araçların tasarımlarını beğendi, yüzde 89'u da bu araçlardan satın almak istediğini belirtti. Tek başına bu rakamlar bile doğru yolda olduğumuzu açıkça gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunun gibi sanayi ve teknoloji projelerinin yanında olmaya devam edeceğiz.

Ekonomiye ilişkin güven göstergeleri yukarı yönlü seyrediyor. İç talep artıyor, finansman maliyetleri düşüyor. Geçen senenin üçüncü çeyreğinde başlayan büyüme eğilimi, bu sene daha güçlü bir şekilde devam edecek. Yatırımcıların bu fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğine inancım tam.

Bu sene inşallah ekonomide yatırımların, üretimin ve istihdamın yılı olacak."

Bakan Varank, terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantısı HDP'nin bu topraklara ve bu toprakların insanına yaptığı zulmü asla unutulmaması gerektiğini bildirerek, çocuklar okumasın diye okulları yaktıklarını anlattı. Yılmadıklarını, daha modernlerini, daha güzellerini yaptıklarını dile getiren Varank, konuşmasını şöyle tamamladı: "Gençlerimiz iş, aş bulamasın diye buralara yatırımlar yapılmasın, fabrikalar açılmasın diye çok uğraştılar. İş makinelerini yaktılar, işçi kardeşlerimizi şehit ettiler, iş adamlarını tehdit ettiler. Pes etmedik, vazgeçmedik. 2002'den bu yana güvenlik güçlerimiz teröristlerle mücadele ederken, diğer kurumlarımız da terörle mücadele etti. İşte Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek Çinko İzabe Tesisinin temellerini atıyoruz. Tam 102 milyon dolarlık bir yatırım, 3 bin kardeşimiz burada istihdam edilecek. 3 bin annenin evladına ekmek kapısı olacak." - Diyarbakır annelerinin oturma eylemi Veysel Karani Hazretlerinin şehrinden 131 gündür Diyarbakır'da evlatlarının nöbetini tutan annelere seslendiğini bildiren Varank, "Bir, birlik, beraber olunca üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Yavrularına kavuşan Hacire ana, Hatice ana, Hüsniye ana ve dün öksüz ve yetim torununa kavuşan Halime nine gibi evlatlarınıza kavuşmanız an meselesi. Yavrularımızı terörün pençesinden kurtarıp, işte bunun gibi tesislerde istihdama katacağız. Onlar kazanacak, o gözü yaşlı anneler gülecek. Yeni Türkiye'nin hikayesini hep birlikte üreterek yazacağız." ifadelerini kullandı.