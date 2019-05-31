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Siirt’te terör örgütü PKK mensuplarına ait mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 11:23 | Son Güncelleme

Siirt merkeze bağlı Yazlıca köyü bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.

Siirt’te terör örgütü PKK mensuplarına ait mühimmat ele geçirildi

Siirt merkeze bağlı Yazlıca köyü bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlere ait mühimmat ele geçirildi. Mühimmat içerisinde bulunan antitank mayını imha edildi.
Siirt Valiliğ’nden yapılan açıklama, Yazlıca köyü bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Siirt ili Merkez ilçesi Yazlıca köyü bölgesinde bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik ’Kurt Kapanı 2019-03’ operasyonu icra edilmiştir. Operasyon bölgesinde yapılan aramada kayalık alanda gizlenmiş vaziyette, bir adet M15 antitank mayını, 2 kilogram gri renkli toz madde, 100 gram beyaz renkli toz madde, bir adet sırt çantası ele geçirilmiştir. Ele geçirilen antitank mayını olay yerinde imha edilmiş, diğer malzeme ve mühimmatlar yetkili Cumhuriyet Başsavcısının talimatı ile muhafaza altına alınmıştır. Her türlü terörist ve suç örgütlerine karşı mücadele azimle devem edecektir" denildi.

Siirt’te terör örgütü PKK mensuplarına ait mühimmat ele geçirildi

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