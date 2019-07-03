HABER

Siirt'te teröristlerin tuzakladığı 3 el yapımı patlayıcı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 14:50 | Son Güncelleme

Siirt'te teröristlerin tuzakladığı 3 el yapımı patlayıcı bulundu

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda saldırı amacıyla tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı düzeneği etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh ilçesindeki Çırav Dağı kırsalında teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Şehit Onbaşı Süleyman Aydın Operasyonu" başlatıldı.

Bölgede arazı taraması yapan jandarma komando unsurları, saldırı amacıyla teröristlerce araziye yeni tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı tespit etti.

Helikopterle bölgeye sevk edilen patlayıcı madde imha ve mayın arama köpek timleri, patlayıcıları kontrollü şekilde etkisiz hale getirdi.

PARTNERBu kente sadece çıplaklar girebiliyor!Bu kente sadece çıplaklar girebiliyor!
7 yaşındaki Uğur tekerlekli sandalyesine kavuştu7 yaşındaki Uğur tekerlekli sandalyesine kavuştu
Doğal havuzlar keşfedilmeyi bekliyorDoğal havuzlar keşfedilmeyi bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eyp Jandarma patlayıcı Siirt terör örgütü pkk

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

2 yıl boyunca devlet kontrol edecek! O kentte yeni uygulamaya geçiliyor

Yeni uygulamaya geçiliyor! O kentte artık...

Evlenirken gelinlik ve damatlık giyememişlerdi! Düğün hayalleri 43 yıl sonra gerçekleşti

Öğretmen çiftin düğün hayali 43 yıl sonra gerçekleşti

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması

İmamoğlu'ndan Demirtaş ile ilgili o soruya yanıt!

Van’da ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ toplantısı

Van’da ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ toplantısı

Fuhuştan gözaltına alınan kadında HIV çıkınca hastaneye koştular

Fuhuştan gözaltına alınan kadında HIV çıkınca hastaneye koştular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.