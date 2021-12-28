Sık boyattığınız saçlarınız yandıysa üzülmeyin! Boyanmaktan yanan saçları hayata döndürecek doğal tarifler

Kırık saç uçları, sönük ve cansız saç rengi ve elektriklenmiş saçlar, boyalı saçlara sahip olan herkesin ortak sorunları. Canlı, gür, yumuşacık ve pırıl pırıl saçların özlemini çekiyorsanız bu saç maskesi tariflerini mutlaka deneyin. İşte boyadan yıpranmış saçlarınızı kökten uca yenileyecek ve onaracak doğal ve pratik tarifler.

YOĞURT VE ALOE VERA MASKESİ

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağını eriyene kadar bir süre ısıtın ve 1 tatlı kaşığı yoğurdu da oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletin.

Yoğurdu ve Hindistan cevizi yağını iyice karıştırdıktan sonra büyüklüğüne göre 1-2 sap aloe verayı da bu karışıma ekleyin, homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Karışımı saç uçlarına ve diplerine masaj yaparak uygulayın, streç filmle sardıktan sonra 1,5 veya 2 saat bekleyip yıkayın. Saçlarınızın kuruduktan sonra yumuşacık olduğunu fark edeceksiniz.

HİNT YAĞI MUCİZESİ

Hindistan’daki kadınların güzellik sırları arasında yer alan Hint yağı, saç köklerini güçlendirdiği ve saçları gürleştirdiği için son dönemlerde çok popüler. Boyadan yıpranmış saçları kökünden besleyebileceğiniz bu formül sayesinde, saçlarınızın daha sağlıklı ve parlak bir şekilde uzamasını sağlayabilirsiniz.

Aktarlarda bulabileceğiniz Hint yağını, damlalıkla saç diplerinize uygulayıp masaj yaparak dağıtın ve saçlarınızı gevşek bir şekilde toplayın. Hint yağı kıl köklerini güçlendirdiğinden vücudunuza ya da yüzünüze temas ettirmekten kaçınmalısınız.

Hint yağını saçınıza uyguladıktan sonra 3-4 saat kadar bekleyip yıkayabilirsiniz.

BİTKİSEL YAĞ KARIŞIMI

Saçları gürleştirmek için badem yağı, yumuşatmak için argan, zeytin ve Hindistan cevizi yağı kullanmak en bilindik yöntemlerden. Aktarlardan temin edeceğiniz, saç üzerinde etkileri farklı olan bu yağları karıştırarak evinizde hem doğal hem daha etkili bir saç maskesi elde edebilirsiniz. Bir püskürtme kabına eklediğiniz bu yağlara, susam yağı da ilave edebilirsiniz. Susam yağı çok bilinen bir yöntem olmasa da, düzenli kullanımda saç dökülmesine, yenilenmesine ve saçları hafifletip dolgun bir görünüm vermeye yardımcı olabilir. Karıştırdığınız bu yağlarla haftada 1 saçlarınıza maske yaparak yıpranmış saçlarınızı eski sağlığına kavuşturabilirsiniz.



