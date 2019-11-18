Sık duş alan kişilerin cildi kuruyor, çalışmayan tiroid cilt kuruluğu yapıyor!

Emsey Hospital’den Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Özyılmaz, havaların soğuyup kurumasıyla cildin daha kuru ve cansız göründüğünü söyleyerek, alınması gereken önlemleri sıraladı. Özellikle soğuk havayla direk temas eden el ve yüz bölgesinde kuruluğun daha fazla olduğunu belirten Dr. Özyılmaz, “Ellerde kuruluk, pullanma ile başlayıp daha sonra kızarıklık, kaşıntı, çatlama ve kanama gibi egzama bulgularıyla kendini gösteriyor” diye konuştu.

Sık duş alan kişilerin cildinin daha kuru olduğunu dile getiren Dr. Özyılmaz, “Soğuk havalarda sık sık el yıkama ve sıvı sabun kullanımı kuruluğa neden olarak, çatlamayı artırıyor. Özellikle küçük çocukların soğuk havalarda dudaklarını sık sık yalaması ile tükürüğün hasarlandırıcı etkisi ağız çevresinde çatlama ve kızarıklık ile kendini gösterir. Ciltte ise sorunlar basit soyulmadan başlayıp kaşıntı, kızarıklık çatlamalara neden olur. Çatlamalar ilerlerse egzama bulguları ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.

'YAŞIN İLERLEMESİ KURULUĞU ARTIRIYOR'

Cilt kuruluğunu tedavi etmekten ziyade oluşumunu engellemenin büyük önem taşıdığını aktaran Dr. Serpil Özyılmaz, “Cilt kuruluğu yaşın ilerlemesiyle birlikte daha fazla görülmeye başlar. Derinin üst tabakasının yaklaşık yüzde 10’luk kısmını oluşturan suyun miktarının azalması deride çatlamaya, kaşıntıya ve kuruluğa neden olur. Cilt kuruluğu olan kişilerin çoğunda atopik yapıları vardır. Kuru cilde sahip olan kişilerin büyük çoğunluğunu ise sık duş alan kişiler oluşturur. Tüm vücudumuzu özellikle duştan sonra, hazır dermokozmetik kremler veya hindistan cevizi, badem yağı gibi doğal yağlar ile nemlendirip çatlamayı ve kuruluğu engelleyebiliriz” dedi.