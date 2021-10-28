Tüylerimizi alırken hepimiz hata yapıyormuşuz! Uzmanlardan uyarı geldi, eğer bunları yapmazsak...

Cildimiz söz konusu olduğunda işin profesyonellerine kulak vermeliyiz. Dermatologların güncel tavsiyeleri bize yol gösteren en önemli kaynaklardan. Merak etmeyin, bunun için makale ya da kalın kitaplar okumanıza gerek yok. Gelin, uzman tavsiyelerini birlikte inceleyelim ve pürüzsüz cildimizin tadını çıkaralım.

CİLDİ TIRAŞA HAZIRLAYIN

Küvette uzun süre durduktan sonra tıraş yapmak cildinizi yumuşatacağından tahrişi, batık riskini ve yanma hissini azaltır.

Cildiniz temizken tıraş ettiğinizden her zaman emin olun, böylece bakteri oluşumu da en aza iner.

JİLETLERİ YETERLİ SIKLIKTA DEĞİŞTİRİN

Tıraş sonrası oluşan kızarıklık sadece tahrişe mi bağlı, yoksa bakterilerin neden olduğu sivilceler de etkili mi?

Jiletlerin sürekli banyoda ıslak ortamda durması ve yeterince sık değiştirilmemesi bakteri üremesine neden olur.

Bu da tıraş sonrasında ciltte kızarıklık ve sivilceleri arttırabilir.

Bunu engellemek için jiletinizi kuru bir yerde saklayın ve haftada bir değiştirin.

TÜYLERİ YANLIŞ YÖNE DOĞRU ALMAYI BIRAKIN

En sık yapılan hataların başında tüyleri çıkış yönünün tersine doğru tıraş etmek gelir.

Bu hata, tüylerin daha sert ve kalın çıkmasına, batıklara ve tahrişe neden olur.

Bunun yerine tüylerin çıkış yönüne doğru tıraş etmek jiletin yaratacağı kızarıklık ve tahrişi daha aza indirir.

AĞDA YAPARKEN TEK SEFERDE TÜYLERİ ALMAK HAYAL DEĞİL

Çok az miktarda bebek pudrasını ağda yapılacak bölgeye uygulayın, böylece tek seferde daha çok tüy alabilirsiniz.

Bir kerede ve hızlı şekilde ağdayı çekin ve aynı yere üst üste uygulama yapmayın.

Jiletin aksine ağda yaparken her zaman tüylerinizin çıkış yönünün tersine almanız gerekiyor.

BAKIMI İHMAL ETMEYİN