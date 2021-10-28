Tüylerimizi alırken hepimiz hata yapıyormuşuz! Uzmanlardan uyarı geldi, eğer bunları yapmazsak...

Cildimiz söz konusu olduğunda işin profesyonellerine kulak vermeliyiz. Dermatologların güncel tavsiyeleri bize yol gösteren en önemli kaynaklardan. Merak etmeyin, bunun için makale ya da kalın kitaplar okumanıza gerek yok. Gelin, uzman tavsiyelerini birlikte inceleyelim ve pürüzsüz cildimizin tadını çıkaralım.
Küvette uzun süre durduktan sonra tıraş yapmak cildinizi yumuşatacağından tahrişi, batık riskini ve yanma hissini azaltır.
Tıraş sonrası oluşan kızarıklık sadece tahrişe mi bağlı, yoksa bakterilerin neden olduğu sivilceler de etkili mi?
Jiletlerin sürekli banyoda ıslak ortamda durması ve yeterince sık değiştirilmemesi bakteri üremesine neden olur.
Bu da tıraş sonrasında ciltte kızarıklık ve sivilceleri arttırabilir.
En sık yapılan hataların başında tüyleri çıkış yönünün tersine doğru tıraş etmek gelir.
Bu hata, tüylerin daha sert ve kalın çıkmasına, batıklara ve tahrişe neden olur.
Çok az miktarda bebek pudrasını ağda yapılacak bölgeye uygulayın, böylece tek seferde daha çok tüy alabilirsiniz.
Bir kerede ve hızlı şekilde ağdayı çekin ve aynı yere üst üste uygulama yapmayın.
Hangi yöntemi seçerseniz seçin zarar gören cilt bariyerinizi korumak, tahrişi ve batık riskini en aza indirmek için ek bakımı ihmal etmeyin.
Kullanacağınız ürünlerin hiçbirinde alkol, nane ve mentol gibi içeriklerin olmamasına dikkat edin. Böylece hassaslaşan cildinizin tahriş olma riski azalır.
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