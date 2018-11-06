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Sıla ve Ahmet Kural Google aramalarına damga vurdu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.11.2018 12:58 | Son Güncelleme

Sıla ve Ahmet Kural arasındaki olay neticesinde Google'da yapılan aramaların büyük kısmı bu iki isme ait. Bakın Türkiye genelinde Google'da en çok neleri arıyoruz?

29 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında Google'da en çok neler arandı dersiniz? İlk olarak Ahmet Kural ve Sıla isimleri dikkat çekerken, diğer yandan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi de Google aramalarına damga vurdu. İşte Google'ın en çok aranan kelime ve isimleri:

İşte Google'da en çok arananlar

1 / 30

Fenerbahçe-Galatasaray derbi
2 / 30

Ahmet Kural, Sıla
3 / 30

Nazar Nur Kaya
4 / 30

KPSS Önlisans soruları
5 / 30

Koray Şener
6 / 30

Süper Lig puan durumu
7 / 30

ÖTV KDV indirimi
8 / 30

Murat Başoğlu
9 / 30

Şarık Tara
10 / 30

Askerlik düşecek mi, tek tip askerlik
11 / 30

Bedrettin Dalan
12 / 30

Okan Can Yantır
13 / 30

Can Yaman
14 / 30

Halloween, Cadılar Bayramı
15 / 30

Ceren Hindistan, Mustafa Sandal
16 / 30

Fatih Tezcan
17 / 30

Mehmet Ali Erbil
18 / 30

Dilay Korkmaz
19 / 30

Cihangir İslam
20 / 30

Mete Gazoz
21 / 30

Harran Üniversitesi Rektörü, Ramazan Taşaltın
22 / 30

Sedef Yavuzalp
23 / 30

Türk Bayrağı
24 / 30

Deniz Baysal, Barış Yurtçu
25 / 30

Atatürk Havalimanı ne zaman kapanıyor, yeni havalimanı nerede
26 / 30

Buray son albüm
27 / 30

Şenay Gürler
28 / 30

Serenay Aktaş
29 / 30

Bedelli askerlik
30 / 30

Ampute Milli Takım
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Anahtar Kelimeler:
Google sıla ahmet kural google aramaları

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