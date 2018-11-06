Sıla ve Ahmet Kural Google aramalarına damga vurdu!

29 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında Google'da en çok neler arandı dersiniz? İlk olarak Ahmet Kural ve Sıla isimleri dikkat çekerken, diğer yandan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi de Google aramalarına damga vurdu. İşte Google'ın en çok aranan kelime ve isimleri: