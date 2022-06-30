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Silahla oynarken kardeşini vurdu! 17 yaşında kardeş katili oldu

30.06.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da meydana gelen korkunç olayda 17 yaşındaki T.A., silahla oynarken 15 yaşındaki kardeşi Emirhan'ı vurdu. Ağır yaralanan çocuk olay yerinde hayatını kaybederken konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Her iki kardeşin de 18 yaşından küçük olduğu, olayın kaza ile meydana geldiği öğrenildi.

Silahla oynarken kardeşini vurdu! 17 yaşında kardeş katili oldu

Olay, ilçeye bağlı Köklük Mahallesi Fatih mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız olan iki kardeş, babalarına ait olduğu tahmin edilen silahla oyun oynamaya başladı. Bu esnada T.A. (17) isimli çocuk, oynadığı silahın ateş alması sonucu kardeşi Emirhan A.'yı (15) vurarak ağır yaralanmasına neden oldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kafasından vurulan küçük çocuk, bir süre sonra olay yerinde hayatını kaybetti. Her iki kardeşin 18 yaşından küçük olduğu, olayın kaza ile meydana geldiği öğrenildi.
Konuyla ilgili inceleme başlatılırken, güvenlik güçleri ve savcılığın soruşturması devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ordu
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