Silahla yaralamaya gözaltı

Samsun’da bir kişiyi silahla bacağından hafif şekilde yaraladığı iddia edilen bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartıştığı müteahhit A.U.’yu tabancayla ateş ederek sağ bacağından hafif şekilde yaraladığı iddia edilen O.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulaması tamamlanan O.C., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

