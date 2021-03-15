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Silahlı yaralama şüphelisi yakalandı

15.03.2021 15:29 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Tarsus ilçesinde silahlı yaralama olayına karışan şüpheli polis tarafından yakalandı.Olay, Şahin Mahallesi Sait Polat Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde silahlı yaralama olayına karışan şüpheli polis tarafından yakalandı.
Olay, Şahin Mahallesi Sait Polat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Gece saatlerinde A.K.(39), konteynerde bulunduğu sırada yanına gelen M.C.U. (30) kendisini rahatsız ederek tartıştılar.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.C.U. üzerinde bulundurduğu silahla A.K.’yi bacağından yaraladı. Sağ ayağında yaralanan A.K. çevredekilerin yardımıyla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra firar eden M.C.U.’yu polis yakalamak için çalışma başlattı. Polisin yaptığı operasyonla M.C.U. 01 AT plakalı araçla Mahmutağa Mahallesi yolunda yakalandı.
Gözaltına alınan M.C.U’nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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