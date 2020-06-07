Şile sahili tatilcilerin akınına uğradı

Sahillerde vatandaşların kimisi sahilde güneşlenirken, kimisi ise denize girerek kulaç attı. Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. Şile ayazma plajında yaşanılan yoğunluğa rağmen kumda bulunan işletmelere ait şezlongların boş olduğu vatandaşların kendilerine ait piknik sandalyelerini getirdikleri görüldü. Bazı vatandaşlar maskeli olarak yürüyüş yaparken, bazıları gölgelik alanlarda piknik yapmayı tercih etti. Bazı vatandaşlan Şile Belediyesi'ne ait park ve yürüyüş alanlarında özel tasarlanmış çift kişilik bisiklete binerek eğlendiler.

CANKURTARAN EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA

Her yaz sezonunda olduğu gibi Şile sahillerinde cankurtaran ekipleri vatandaşların can güvenliği için denizden ve karadan çalışmalarını bu yaz sezonunda da devam ettiriyorlar.

DHA

