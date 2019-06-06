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Şile Saklıgöl'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 14:43 | Son Güncelleme

ŞİLE Saklıgöl'de bir çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü.

Şile Saklıgöl'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü 

Cengiz ÇOBAN-Nurcan KIRCALI-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA)- ŞİLE Saklıgöl'de bir çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Korku ve paniğin yaşandığı olayda göle düşenler çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Olay Şile Saklıgöl'de meydana ageldi. Vatandaşlar bilinmeyen bir nedenle çardağın çökmesiyle göle düşerek suda mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar hemen suya atlayarak göle düşen vatandaşlara yardım etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Büyük korku ve paniğin yaşandığı olayda suya düşenler itfaiyenin ve vatandaşların çabası ile gölden çıkarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Göle düşen hamile bir kadın tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir görgü tanığı,ö15-20 kişilik bir grup burada oturuyorlardı. Bir anda çardak çöktü ve göle düştüler. Aralarında hamile bir kadın ve çocuklarda vardı. Çevredekiler hemen yardıma koşarak gölden çıkarmaya çalıştılarö diye konuştu. Öte yandan Şile Saklıgöl'ün bayram tatilinde vatandaşların yoğun ilgi göstermesi sebebiyle kalabalık olduğu da gözlendi.

(FOTOĞRAFLI)

(Geniş haber) Şile Saklıgöl'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü (Geniş haber) Şile Saklıgöl'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü (Geniş haber) Şile Saklıgöl'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü (Geniş haber) Şile Saklıgöl'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

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