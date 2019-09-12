HABER

Şile yolunda zincirleme kaza: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 15:49 | Son Güncelleme

Ümraniye’de Şile yolunda iki otomobil ve bir minibüsün çarpışmasıyla meydana gelen zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı.Şile yolu Dudullu sapağında saat 15.00 sıralarında seyir halinde olan iki otomobil ile bir minibüsün çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

Ümraniye’de Şile yolunda iki otomobil ve bir minibüsün çarpışmasıyla meydana gelen zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı.
Şile yolu Dudullu sapağında saat 15.00 sıralarında seyir halinde olan iki otomobil ile bir minibüsün çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Araçlarda bulunan yaşlı bir kadın kaza nedeniyle yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis, kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri alırken, kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Minibüs sürücüsü Yılmaz Üstünbaş, “Ben sağ şeritten sol şeride geçmeye çalışıyordum. O sırada soldan sağa doğru gelince bana çarpacak gibi oldu, sağ yaptım, arabanın dengesi kayboldu. Sonra tekrar bana vurdular” dedi.
Otomobil sürücüsü Hakan Torlak ise, “Seyir halinde ilerlerken minibüs vuruyor. Minibüs darbeyi vurunca ben savrularak siyah aracın önüne düşüyorum. Düştüğüm zaman o da bana vuruyor” diye konuştu.

PARTNER Gamze Özçelik'in kardeşini gören hayret ediyor! Gamze Özçelik'in kardeşini gören hayret ediyor!
Çanakkale'de 140 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 140 kaçak göçmen yakalandı
Motosiklet traktörle çarpıştı: 2 yaralıMotosiklet traktörle çarpıştı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.