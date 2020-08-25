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Silerken ayna ve camlarda iz kalmaması için bu püf noktalara kulak verin! Bu 6 yöntem sayesinde..

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Temizliği en iyi yansıtanlar, camlar ve aynalardır. Evinizi ne kadar temizlerseniz temizleyin, eğer camlarınız ve aynalarınız parlamıyorsa, gönül rahatlığıyla "evim pırıl pırıl" diyemezsiniz. Aradığınız parlaklık ise doğru yerdesiniz! Vereceğimiz yöntemler sayesinde siz de kusursuz temizliğin keyfine varabileceksiniz.

Silerken ayna ve camlarda iz kalmaması için bu püf noktalara kulak verin! Bu 6 yöntem sayesinde..

Cam ve aynaların temizliği diğer yüzeylerden daha zordur. Çoğu zaman silip geçmek yeterli olmaz. Kalan izler size adeta emeğinizin boşa gittiğini hissettirir. Pırıl pırıl camlara ve aynalara ulaşmak ise oldukça çok zaman alabilir, hatta çok yorucu olabilir. Tabii eğer bu püf noktalardan haberdar değilseniz! Yazımızı okuduktan sonra cam ve aynaların temizliği, sizin için toz almak kadar kolay bir iş olacak. İşte o püf noktalar...

CAM VE AYNA TEMİZLİĞİ İÇİN PÜF NOKTALAR

  • En önemli konulardan biri yüzeyi ne zaman sildiğiniz. Camlarınızı ve aynalarınızı direkt olarak güneş ışığı almadığı bir zaman diliminde silmek en doğrusudur. Çünkü bu tür yüzeylere vuran güneş ışığı hem temizlik için sıkılan maddeyi çabucak kurutarak yüzeyde lekelenmeye sebep olur hem de yarattığı parlaklık sebebiyle kalan izleri görmenizi engeller. Bu yüzden gün ışığı vuran aynalarınızı ya da camlarınızı silmek için güneşin battığı saatleri ya da bulutlu günleri tercih etmelisiniz.

  • Bir diğer nokta, silme işlemine nasıl başlayacağınız. Her şeyden önce yüzey üzerindeki tozu yumuşak bir fırça veya elektrikli süpürgenin fırçalı ucu ile almalısınız. Böylece yüzey ıslandığında toz yayılmayacak, cam ve aynalarınızı daha da çok kirletmeyecek. Yüzey henüz kuru iken üzerindeki tozu alıp, sonra ıslak temizleme işlemine geçebilirsiniz.

  • Temizlik için kullandığınız bez oldukça önemli. Suyu emebilen fakat yüzeyde tüy ve benzeri parçalar bırakmayacak bir bez kullanmak gerekir. Eğer ulaşma imkanınız varsa mikrofiber bezler bu konuda en iyisi. Ancak eldeki imkanlarla temizlemek durumundaysanız, penye kumaşlar iş görür. Önemli olan kumaşın temiz olması. Temizlik esnasında silmek ve kurulamak için iki farklı bez kullanabilirsiniz.

  • Hepimizin bildiği gibi cam ve aynaları silmek için en çok kullanılan materyal, gazetedir. Evet, gazete bu konuda iyi bir yöntem ancak dikkatli olunması gereken nokta, gazetenin siyah beyaz olması ve ıslandığında değiştirilmesi.

  • Son olarak, kullandığınız deterjanın da önemli olduğunu belirtmekte fayda var. Piyasada bulunan cam temizleyici ürünleri kullanabileceğiniz gibi kendi deterjanınızı kendiniz de yapabilirsiniz. 1 litre suya ekleyeceğiniz 3 yemek kaşığı sirke ve 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı ile cam ve aynalarınızı temizleyebilirsiniz. Ya da 1 litre suya karıştıracağınız 1 yemek kaşığı kremsiz şampuan ile etkili bir deterjan yaratabilirsiniz. Eğer şampuan kullanacaksanız mutlaka kremsiz olmasına dikkat etmelisiniz.

  • Duşakabin camları ve banyo aynalarının temizliği için sirkeli suya birkaç damla gliserin eklerseniz yüzeylerin daha uzun süre temiz kalmasını, su ve kireç lekelerinden korunmasını sağlayabilirsiniz
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