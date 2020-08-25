Silerken ayna ve camlarda iz kalmaması için bu püf noktalara kulak verin! Bu 6 yöntem sayesinde..

En önemli konulardan biri yüzeyi ne zaman sildiğiniz. Camlarınızı ve aynalarınızı direkt olarak güneş ışığı almadığı bir zaman diliminde silmek en doğrusudur. Çünkü bu tür yüzeylere vuran güneş ışığı hem temizlik için sıkılan maddeyi çabucak kurutarak yüzeyde lekelenmeye sebep olur hem de yarattığı parlaklık sebebiyle kalan izleri görmenizi engeller. Bu yüzden gün ışığı vuran aynalarınızı ya da camlarınızı silmek için güneşin battığı saatleri ya da bulutlu günleri tercih etmelisiniz.