HABER

Şili’de emekli başpiskoposa cinsel taciz suçlaması

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 12:55 | Son Güncelleme

Vatikan, Şili Devlet Başkanı Sebastin Pinera’nın amcası eski Başpiskopos Bernardino Pinera hakkında cinsel taciz iddiasıyla soruşturma başlattı.Vatikan’ın Şili’deki diplomatik misyonu yaptığı açıklamada, emekli Başpiskopos Bernardino Pinera hakkında cinsel taciz iddiasıyla bir soruşturma başlattığını duyurdu.

Vatikan, Şili Devlet Başkanı Sebastin Pinera’nın amcası eski Başpiskopos Bernardino Pinera hakkında cinsel taciz iddiasıyla soruşturma başlattı.
Vatikan’ın Şili’deki diplomatik misyonu yaptığı açıklamada, emekli Başpiskopos Bernardino Pinera hakkında cinsel taciz iddiasıyla bir soruşturma başlattığını duyurdu. Açıklamada, misyonun Pinera hakkında şikayet aldığı ve iddianın doğruluğunu belirlemeye çalıştığı bildirilerek, “Şikayeti sunan kişiyle temas halindeyiz ve aynı zamanda masumiyetiyle ilgili konuyu aydınlatmaya çalışıyoruz" ifadeleri yer aldı.
Şili’nin başkenti Santiago’nun kuzeyindeki bir kıyı kenti olan La Serena’nın başpiskoposu olarak görev yapan Pinera, konu hakkında henüz bir yorumda bulunmadı. Şili medyasında çıkan haberlere göre, Devlet Başkanı Pinera, iddia edilen eylemlerden 50 yıl sonra yapılan bir suçlamaya inanmanın zor olduğunu ancak her suçlamanın iyice soruşturulması gerektiği, bu davanın bir istisna olmadığını söyledi.
Emekli Başpiskopos Bernardino Pinera hakkındaki cinsel taciz iddiası Şili’deki Katolik kilisesini sarsan son cinsel taciz skandallarından biri. Şili savcıları 200’den fazla kurbanı içeren yüzlerce taciz iddiasını soruşturuyor.

PARTNER Sosyal medya sallandı! Üzerindekileri çıkarıp... Sosyal medya sallandı! Üzerindekileri çıkarıp...
Slovenyalı turist oteldeki odasında ölü bulunduSlovenyalı turist oteldeki odasında ölü bulundu
Silopi'de gümrük kaçağı 2 ton çay ele geçirildiSilopi'de gümrük kaçağı 2 ton çay ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.