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Şili’de öğretmenler süresi belirsiz grev başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 23:45 | Son Güncelleme

Şili’de öğretmenler ülke genelinde süresi belirsiz grev başlattı.

Şili’de öğretmenler ülke genelinde süresi belirsiz grev başlattı. Şili Öğretmenler Birliği, ülkedeki devlet okullarındaki çalışma koşulları iyileştirilene kadar belirsiz süre derslere girmeyeceklerini açıkladı.
Şili’de öğretmenler ülke genelinde süresi belirsiz grev başlattı. Grev, Eğitim Bakanlığı ile yılbaşında başlayan ama aylardır devam eden görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine başladı. Öğretmenler Derneği Başkanı Mario Aguilar düzenlediği basın toplantısında, “İstemediğimiz hiç istenmeyen üzücü bir durum. Belirsiz bir süre için ulus çapında grev başlattık. Hükümet uzlaşmazlığı, kibri ve öğretim kadrosuna saygı duymaması nedeniyle buna zorladı” dedi.
Aguilar’a göre, devlet okullarında çalışan öğretmenlerin yüzde 80’i iş bırakma konusundaki kararlılıklarını ortaya koydu. Bazı özel okul öğretmenleri de kendilerine destek vermeye başladı.
Ülkede 1 milyona yakın öğrencinin de derslerinden geri kalacağı konusunda uyarılarda bulunuldu.
Öğretmenlerin talepleri arasında, aşırı değerlendirmelere tabi tutulmak, anaokulu öğretmenlerinin çalışmalarına destek verilmesi ve fazla mesai ödemelerinin zamanında yapılması bulunuyor.

Şili’de öğretmenler süresi belirsiz grev başlattı

Şili’de öğretmenler süresi belirsiz grev başlattı

Şili’de öğretmenler süresi belirsiz grev başlattı

Şili’de öğretmenler süresi belirsiz grev başlattı

Şili’de öğretmenler süresi belirsiz grev başlattı

Şili’de öğretmenler süresi belirsiz grev başlattı

Şili’de öğretmenler süresi belirsiz grev başlattı

Şili’de öğretmenler süresi belirsiz grev başlattı

Şili’de öğretmenler süresi belirsiz grev başlattı

Şili’de öğretmenler süresi belirsiz grev başlattı

Şili’de öğretmenler süresi belirsiz grev başlattı

Şili’de öğretmenler süresi belirsiz grev başlattı

Şili’de öğretmenler süresi belirsiz grev başlattı
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