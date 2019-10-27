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Şili’de protestolar kabine değişikliği getirdi

27.10.2019 13:07 | Son Güncelleme

Şili’de başkent Santiago’da bir milyon kişinin katıldığı gösteri politik bir sonuç verdi.

Şili’de protestolar kabine değişikliği getirdi

Reuters'e göre Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera dokuz bakanın istifasını istedi.Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera başkent Santiago'da yaptığı açıklamada bakanlar kurulunu büyük ölçüde değiştireceğini duyurdu. Pinera'nın açıklaması Santiago'da yaklaşık bir milyon kişinin katılımıyla düzenlenen barışçıl gösteriden bir gün sonra geldi.

Göstericilerin reform taleplerini karşılamayı taahhüt eden Pinera "bu yeni talepleri karşılamak ve yeni çağa uygun hale gelmek" için yeni bir kabine kurmak istediğini söyledi. Reuters haber ajansının elde ettiği bir belgeye göre Pinera en az dokuz bakanı değiştirecek. Habere göre değiştirilecek bakanlar arasında içişleri, savunma, ekonomi, ulaştırma ve çevre bakanları bulunuyor. Şili Devlet Başkanı ayrıca ülkede yürürlükte olan Olağanüstü Hal'i "koşulların imkan vermesi halinde" pazartesi günü kaldırma niyetinde olduğunu söyledi.

Şili’nin başkenti Santiago'da cuma günü yaklaşık bir milyon kişi hükümeti protesto amacıyla sokaklara çıkmıştı. Devlet dairelerinin bulunduğu caddeden barışçıl bir biçimde yürüyen ve Şili bayrakları taşıyan göstericiler ıslıklar ve sloganlarla Pinera'nın istifasını istemişti. Valparaiso, Punta Arenas, Vina del Mar gibi Şili'nin diğer kentlerinde de binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlenmişti.

Metro biletlerine yapılan zamla başladı

Şili’de protesto gösterileri Ekim ayı rotasında metro biletlerine yapılan zam üzerine başlamıştı. Tüm ülkeye yayılan protesto gösterilerinde başta taşımacılık ücretlerini kapsamak üzere talepler de çeşitlenmişti. Çalışma ve emeklilik maaşlarının düşüklüğü, fiyatların, üniversite harçlarının yüksek oluşu ve yoksullarla zenginler arasındaki gelir uçurumu gibi konular protestolarda öne çıkmıştı.

Protestoların ilk günlerinde kundaklama ve yağma olayları yaşanmıştı. Çarşamba gününden itibaren kitlesel gösteriler yaşanırken başkent Santiago'nun merkezinde polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşanmıştı. Göstericiler barikat kurarken polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Şili’deki gösterilerde şimdiye kadar 19 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğunun süpermarket ve mağazaların kundaklanması sırasında hayatını kaybettiği kaydediliyor. Ulusal İnsan Hakları Enstitüsü'nün (INDH) verdiği sayılara göre 585 kişinin yaralandığı olaylar sırasında 7 binden fazla insan gözaltına alındı.

Şili Devlet Başkanı Pinera'nın metro biletlerinin fiyatına zammı geri alması ve göstericilerin bazı taleplerini içeren bir reform paketi açıklaması ise göstericileri yatıştırmamıştı. Paket asgari ücretin ve asgari emeklilik maaşının artırılması, ayrıca ilaç fiyatlarının düşürülmesi ve yüksek elektrik fiyatlarının dondurulması gibi önlemler içeriyor.

dpa, Reuters, ape / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

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