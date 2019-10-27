Şili’de protestolar kabine değişikliği getirdi

Reuters'e göre Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera dokuz bakanın istifasını istedi.Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera başkent Santiago'da yaptığı açıklamada bakanlar kurulunu büyük ölçüde değiştireceğini duyurdu. Pinera'nın açıklaması Santiago'da yaklaşık bir milyon kişinin katılımıyla düzenlenen barışçıl gösteriden bir gün sonra geldi.

Göstericilerin reform taleplerini karşılamayı taahhüt eden Pinera "bu yeni talepleri karşılamak ve yeni çağa uygun hale gelmek" için yeni bir kabine kurmak istediğini söyledi. Reuters haber ajansının elde ettiği bir belgeye göre Pinera en az dokuz bakanı değiştirecek. Habere göre değiştirilecek bakanlar arasında içişleri, savunma, ekonomi, ulaştırma ve çevre bakanları bulunuyor. Şili Devlet Başkanı ayrıca ülkede yürürlükte olan Olağanüstü Hal'i "koşulların imkan vermesi halinde" pazartesi günü kaldırma niyetinde olduğunu söyledi.

Şili’nin başkenti Santiago'da cuma günü yaklaşık bir milyon kişi hükümeti protesto amacıyla sokaklara çıkmıştı. Devlet dairelerinin bulunduğu caddeden barışçıl bir biçimde yürüyen ve Şili bayrakları taşıyan göstericiler ıslıklar ve sloganlarla Pinera'nın istifasını istemişti. Valparaiso, Punta Arenas, Vina del Mar gibi Şili'nin diğer kentlerinde de binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlenmişti.