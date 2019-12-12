HABER

Şilili kadınların danslı protestosuna Ankara'da destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 19:31 | Son Güncelleme

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, protesto için yazılan sözleri İspanyolca ve Türkçe söyleyerek, dans etti - Polis ile kadınlar arasında yaşanan arbedede 6 kişi gözaltına alındı

Şili'de feminist örgüt Las Tesis'in, kadına yönelik cinsel saldırı, istismar ve şiddeti protesto için başlattığı danslı protestoya, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar da destek verdi.

Ankara Kadın Platformunun çağrısıyla buluşan kadınlar, protesto için yazılan sözlerin İspanyolca ve Türkçesini söyleyerek dans etti.

Eylemin kanunsuz olduğunu ve dans sırasında okunan bazı sözlerin suç teşkil ettiğini söyleyen polis, katılımcılara dağılmaları uyarısında bulundu.

Uyarıyı dikkate almayarak dansı sürdüren kadınlarla polis arasında arbede yaşandı.

Kalkanlarla kadınları meydandan uzaklaştıran polis, direnen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Kaldırımda bir süre bekleyen kadınlar daha sonra ayrıldı.

Şilili feminist grup Las Tesis'in, kadın cinayetleri, cinsel saldırı ve istismar olaylarını protesto için 25 Kasım'da Şili Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği danslı protesto, bazı Avrupa ülkelerine de yayılmıştı.

Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey
Afyonkarahisar’da feci kaza: 4 ölüAfyonkarahisar’da feci kaza: 4 ölü
Gerede Çayı'ndaki kirliliğe 361 bin lira cezaGerede Çayı'ndaki kirliliğe 361 bin lira ceza
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şilili kadınların danslı protestosu Başkent’e taşındı

En Çok Okunan Haberler

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Afyonkarahisar’da otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar: Projeler karara bağlanmıştır

Önemli mesajlar: Projeler karara bağlanmıştır

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne neden olan şırınganın parçası otopsiyle çıkarıldı

Mert'in ölümüne yol açtı! Otopsiyle çıkarıldı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması! 104 kişi yakalandı

Başsavcılık'tan 'Barış Pınarı' açıklaması! 104'ü...

4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

Kafa kamerasıyla kaydedildi! Böyle öldürüldüler

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.