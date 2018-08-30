Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Telefonlardan silindiği düşünülen veriler, mahkeme kararıyla bilişim uzmanları tarafından geri getirilebiliyor. Kanal D Haber'den İbrahim Konar'ın haberine göre; Aldatıldığını düşünen bazı eşlerin getirdiği telefonlardan alınan mesajları gösteren bilişim uzmanı Mustafa Sancar o yazışmaları böyle sıraladı:

İşte o mesajlardan bazıları:

Akşam eşim dışarı çıkacak eve gelir misin?

Yaz tatilinde nereye gidiyoruz.

Bilişim uzmanı, bir boşanma davasında, cep telefonundan alınan bir diyalogu ise böyle aktardı:

-Aşkım naber

-İyiyim bitanem

-Kocam geliyor birazdan sana yazarım

Mahkeme onayıyla yapılan işlemin ücreti 3 bin tl.



