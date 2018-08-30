Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Telefonlardan silindiği düşünülen veriler, mahkeme kararıyla bilişim uzmanları tarafından geri getirilebiliyor. Kanal D Haber'den İbrahim Konar'ın haberine göre; Aldatıldığını düşünen bazı eşlerin getirdiği telefonlardan alınan mesajları gösteren bilişim uzmanı Mustafa Sancar o yazışmaları böyle sıraladı:
İşte o mesajlardan bazıları:
Akşam eşim dışarı çıkacak eve gelir misin?
Yaz tatilinde nereye gidiyoruz.
Bilişim uzmanı, bir boşanma davasında, cep telefonundan alınan bir diyalogu ise böyle aktardı:
-Aşkım naber
-İyiyim bitanem
-Kocam geliyor birazdan sana yazarım
Mahkeme onayıyla yapılan işlemin ücreti 3 bin tl.
Rus Dışişleri'nden Türkiye'ye ilişkin yeni vize açıklaması! Tarih verdiler
30 Ağustos'ta yüzü kapalı kadın alarmı! Terörle mücadele ekipleri çağrıldı
Vergi incelemesi muafiyetinde son gün yarın!
Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili
Trende akılalmaz olay! İki çift birbirine girdi!
Bakanlık'tan flaş Selahattin Demirtaş açıklaması!
Ondan gözünüzü alamayacaksınız
Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor
Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce güven vermedi
Alacak kavgasında dehşet saçtı! Kuzenini kafasına taşla vurarak öldürdü
2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama
Okuyucu Yorumları 7 yorum