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Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2018 12:48 | Son Güncelleme

Cep telefonundan silinen mesajlar ihanetin belgesi olabiliyor. Son örneği paylaşan bilişim uzmanı, eşini aldatan bir kadının mesajlarını tek tek gösterdi. Mesajlardaki, "Kocam geliyor birazdan sana yazarım" ifadesi 'pes' dedirtti

Telefonlardan silindiği düşünülen veriler, mahkeme kararıyla bilişim uzmanları tarafından geri getirilebiliyor. Kanal D Haber'den İbrahim Konar'ın haberine göre; Aldatıldığını düşünen bazı eşlerin getirdiği telefonlardan alınan mesajları gösteren bilişim uzmanı Mustafa Sancar o yazışmaları böyle sıraladı:

İşte o mesajlardan bazıları:

Akşam eşim dışarı çıkacak eve gelir misin?
Yaz tatilinde nereye gidiyoruz.

Bilişim uzmanı, bir boşanma davasında, cep telefonundan alınan bir diyalogu ise böyle aktardı:

-Aşkım naber

-İyiyim bitanem

-Kocam geliyor birazdan sana yazarım

Mahkeme onayıyla yapılan işlemin ücreti 3 bin tl.

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Anahtar Kelimeler:
ihanet aldatma cep telefonu mesaj

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
iphone kulanın whastup yedeklemiyi kapatın 3 bine değil 300 bine geri getirsin farkını ben vereyim vıcık vıcık kaynak kodu açık andiroid kullanırsanız yakalanırsınız
jennifer lawrence bunu beğendi
bilişim uzmanı olmaya gerek yok Wondershare Dr Fone kullanırsan herşeyi alırsın :)
kaşarları eritin
şimdi bu palavra haberle boşuna paniklenmeyin. hemen kimse gelip telefonuzu alamaz. ancak mahkeme isterse,onunda yazışma prosedürü var. mahkeme size yazı gönderecek telini getir diyecek.. sizde o teli götürüp marmara denizinin ortasına atacaksınız. hattınızı başka bir sim karta aktaracaksınız. yeni bir tel alıp hattı içine koyacaksınız. al incele diyeceksiniz.. nahhh bulur...
aldatmıyanmı var ?
bilişim uzmani hahaha ben kendi yaptığım programla istediğim sitedeye girebiliyorum eski resim mesaj belge tarih söyle yeter bilişim uzmani da değilim 112 ciyim
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