Silivri Adliyesi çalışma saatleri nedir? Silivri Adliyesi saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bünyesindeki çoklu birimler ile vatandaşlara hizmet veren adliye binaları, kişilerin dava süreçleri hakkında bilgi alabildikleri yerlerdendir. Farklı işlemlerin de yürütülebildiği adliye binaları, İstanbul ilinin pek çok ilçesinde konumlanır. Silivri ilçesinde yaşayan kişiler de gerekli görüldüğü zaman Silivri Adliyesi'ne yönlendirilir. Dolayısıyla Silivri Adliyesi'nin net çalışma saatlerinin bilinmesi önemlidir.

Silivri Adliyesi saat kaçta açılıyor?

Sıkça araştırılan konulardan biri Silivri Adliyesi çalışma saatleri konusudur. Genelde adliye binalarının sabah 08.00 - 08.30 veya 09.00 gibi saatlerde açıldığı bilinir. Ancak net açılış saatlerinin bilinmesi ile adliye binalarındaki işlemlerin erken saatlerde halledilmesi mümkündür. Bu bağlamda Silivri Adliyesi açılış saati 09.00 olarak belirtilmiştir. Sabah saat 09.00 açılan Silivri Adliyesi öğle molası saatleri haricinde açık kalır. Dolayısıyla bu adliye binasına açıldığı gibi gitmek isteyen kişiler 09.00'dan itibaren Silivri Adliyesi'ne uğrayabilir.

Silivri Adliyesi saat kaçta kapanıyor

09.00'da açıldığı bilinen Silivri Adliyesi çalışma saatleri içerisinde öğle arası tatili de bulunur. Öğle arası molası haricinde vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürür. Gün içerisinde 1 saat öğle molası haricinde açık kalan Silivri Adliyesi'nin kapanış saati de sıklıkla araştırılan hususlardandır. Dolayısıyla bu adliye binasının resmî bilgileri eşliğinde Silivri Adliyesi kapanış saati 17.00 olarak belirlenmiştir. 17.00'da kapandığı bilinen Silivri Adliyesi'ne bu saate kadar uğranabilir.

Silivri Adliyesi cumartesi pazar açılış ve kapanış saati nedir?

Birçok kişi hafta içi günlerinde adliye binalarının açık olduğunu bilir. Ancak adliyelerin hafta sonu saatleri de sıklıkla sorgulanır. İstanbul'un Silivri ilçesinde yer alan adliye binasının hafta içi günlerinde sabah saat 09.00 ile akşam saat 17.00 arasında açık kaldığı söylenebilir. Bununla birlikte genellikle adliye binalarının hafta sonu günlerinde vatandaşlara hizmet sunmadığı hatırlatılmalıdır. Çünkü Adalet Bakanlığı'na bağlı olan adliye binaları resmi kurumlardandır. Bu nedenle hafta sonu günlerinde Silivri Adliyesi de kapalıdır. Silivri Adliyesi hafta sonu çalışma saatleri bilgisi mevcut değildir.

