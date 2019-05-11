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Silivri’de eski damat pompalı tüfekle dehşet saçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 19:53 | Son Güncelleme

İstanbul Silivri’de bir kişi eski kayınpederini sokak ortasında pompalı tüfekle üç el ateş ederek, bacağından vurup olay yerinden kaçtı. Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen eski kayınpeder hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Silivri Alibey Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen eski kayınpederi Koray C.’yi takip etmeye başladı. Varyemez Kahvesi mevkiine kadar takip eden eski damat, Koray C.’nin karşısına çıkarak tartışmaya başladı. Kısa süren tartışmanın ardından eski damat, eski kayınpederi Koray C.’yi pompalı tüfekle 3 el ateş ederek bacağından yaralayıp olay yerinden kaçtı.

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Silah seslerini duyan vatandaşlar dışarıya çıkınca gördükleri karşısında korku dolu anlar yaşarken, bazı vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Koray C. ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri ise kaçan eski damadı yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA / DHA)

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Silivri eski damat kayınpeder pompalı tüfek saldırı

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