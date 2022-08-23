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  4. Silivri'de hareketli anlar! Polise saldıran zanlının vurulma anı kamerada

Silivri'de hareketli anlar! Polise saldıran zanlının vurulma anı kamerada

23.08.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri'de bugün hareketli dakikalar yaşandı. Silivri Kaymakamlığı girişinde polise bıçakla saldıran şahıs, ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Şahsı yerde kalması yönünde uyaran polis ekipleri, yeniden saldırmak isteyen adamı bacağından vurdu. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Silivri'de polis ekiplerine bıçaklı saldırı düzenlendi. Silivri Kaymakamlığı çevresinde bekleyen polis memurlarına yaklaşan bir kişi, yanında taşıdığı bıçakla saldırdı. Polis memurlarından biri bıçakla bacağından yaralandı. Zanlı ise silahla vurularak yakalandı. Yaralanan polis memuru ile şüpheli, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

YERDEN KALKIP SALDIRMAYA KALKINCA VURULDU

Olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde etkisiz hale getirilen şahıs yerden kalkarak polise saldırmaya çalışıyor.

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Polis ekipleri ise şahsı yerde kalması konusunda uyarıyor. Zanlı polise saldırmaya çalışırken bacağından vurularak etkisiz hale getiriliyor.

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SOYLU'DAN SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Silivri'de katıldığı program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Bakan Soylu Silivri'de polise yönelik gerçekleşen saldırıya ilişkin olarak, "Bildiğimiz bir tip. Daha önce bizim Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri'nin (BÖF) iki üç sefer görüştüğü o zaman da tespit ettikleri akli dengesi yerinde olmayan, son zamanlarda da Halis Bayancuk denen bir gruba iltisak etmeye çalışan bir tip. Arkadaşlar gereğini yerine getirdiler" ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Silivri polise saldırı
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