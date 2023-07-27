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Silivri'de orman yangını! Ekipler müdahaleye başladı

27.07.2023 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri'de anız yakımı sırasında alevler ormanlık alana sıçradı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Tekirdağ itfaiyesi, İstanbul İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangın'a havadan da müdahale edilirken soğutma çalışmaları devam ediyor. İşte detaylar...

Silivri'de orman yangını! Ekipler müdahaleye başladı

Yangın, 17.00 sıralarında Büyüksinekli Mahallesi'nde anız yakımı sırasında çıktı. Bölgede yakılan anız, rüzgarında etkisiyle kontrolden çıkarak ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına İstanbul İtfaiyesi, Tekirdağ İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler müdahale etti. Yangına ayrıca bir adet yangın söndürme helikopteri de müdahale etti.

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"MAALESEF ANIZ YAKILMASI SONUCU"

Yangını yakından takip eden Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, "Silivri ilçemizin, Sinekli Mahallesi'ndeyiz. Maalesef anız yakılması sonucu, rüzgarla beraber kontrolün kaybedilmesi sonucu ormanlık alana doğru sıçrıyor yangın. Burası meşe ağaçlarının olduğu bir alan, aşağıda vadi var. Oraya sıçrıyor. Orman ekiplerimiz müdahale ediyorlar. Arazözlerle, tankerlerle. İtfaiye ekipleri burada, jandarmamız burada. Yaklaşık bir buçuk saat içerisinde, hava şartlarıda biraz lehimize oldu. Hafif bir yağmur atıştırdı. Yangın kontrol altına alındı. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. Gece boyunca soğutma çalışmaları devam edecek" dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Silivri orman yangını

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