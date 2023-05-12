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SİLİVRİ SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul 3. Bölge seçim sonuçları ve oy oranları

12.05.2023 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri seçim sonuçları ve oy oranları merak ediliyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçimleri gerçekleşecek. Oy verme işlemi saat 08:00’da başlayacak ve 17:00’da sona erecek. Seçimlerin tamamlanmasıyla beraber gözler sonuçlara çevrilecek. Peki, İstanbul Silivri seçim sonuçları oy oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

SİLİVRİ SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul 3. Bölge seçim sonuçları ve oy oranları

İstanbul Silivri seçim sonuçları son dakika gelişmeleriyle yakından takip edilmekte. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları yayımlanacak. Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranlarına dair tüm detaylar Mynet.com'da olacak!

SİLİVRİ SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21:00'den sonra açıklanmaya başlayacak. İstanbul Silivri seçim sonuçları ve oy oranlarının da belirlenen saatlerde açıklanması bekleniyor.

seçim sandık görevli

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

298 sayılı Kanun’un 80’inci maddesi gereğince;
Oy verme günü saat 18.00’e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğuna,
Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğlerin yayınlanabileceğine,

seçim sandık görevlisi

Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebileceğine,
5- Karar örneğinin; a) Adalet Bakanlığına, b) İçişleri Bakanlığına, c) Seçime katılma yeterliliği tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına,
"Sonuç" bölümünün, Yüksek Seçim Kurulu duyurusu olarak ilân edilmek üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna, T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU Karar No: 2023/94 3 gönderilmesine,
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,
Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,
11.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

seçim zarfı

İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ

İstanbul 1. Bölge:
Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar.
İstanbul 2. Bölge:
Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu
İstanbul 3. Bölge:
Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Silivri.

seçim sandığı

HANGİ OKUL VE SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?

Seçmen kaydı sorgulama işlemi, hem YSK hem de E devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebiliyor, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini öğrenebiliyorlar.


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Anahtar Kelimeler:
Silivri cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

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