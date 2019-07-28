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SİLİVRİ'DE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 06:19 | Son Güncelleme

  Silivri'de D-100 Karayolunda jandarma ekiplerinden kaçan ehliyetsiz sürücü, bir otobüs ve 3 otomobile çarptı.

Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ / İSTANBUL,(DHA)

Silivri'de D-100 Karayolunda jandarma ekiplerinden kaçan ehliyetsiz sürücü, bir otobüs ve 3 otomobile çarptı. Silivri'de jandarma ekiplerinden kaçan ehliyetsiz sürücü, trafiği birbirine kattı. Bir otobüs ve 3 otomobile çarpan aracın önü polis ve jandarma ekipleri tarafından kesilerek durduruldu. Olay, saat 22.30 sıralarında D-100 karayolu İstanbul istikameti Mimarsinan Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Jandarma ekiplerinin yaptığı trafik uygulamasından kaçan sürücü, yaklaşık 6 kilometre sonra Silivri İlçe Trafik Şube yakınlarında durduruldu. 17 yaşında olduğu öğrenilen ehliyetsiz sürücü, bir otobüs ve 3 otomobile çarptı. Ehliyetsiz sürücü ve beraberinde bulunan bir genç jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza da can kaybı yaşanmazken, araçların içerisinde bulunanlar hafif şekilde yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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