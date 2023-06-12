Silvio Berlusconi öldü mü, neden öldü? İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi kimdir, kaç yaşındaydı? İtalya'yı yasa boğan ölüm!

İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Konuya ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette "Silvio Berlusconi öldü mü, neden öldü?" sorularına yanıt arıyor. İşte İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi hakkında ayrıntılar...

SİLVİO BERLUSCONİ ÖLDÜ MÜ?

Silvio Berlusconi hayatını kaybetti.

İtalyan devi AC Milan'ın efsane başkanının ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

SİLVİO BERLUSCONİ NEDEN ÖLDÜ?

Silvio Berlusconi bir süredir hastanede lösemi tedavisi görüyordu.

SİLVİO BERLUSCONİ KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Silvio Berlusconi 86 yaşında hayata gözlerini yumdu.

SİLVİO BERLUSCONİ KİMDİR?

Silvio Berlusconi 29 Eylül 1936 yılında dünyaya geldi.

1994 İtalya genel seçimleri öncesinde kurulan Forza İtalya politik hareketinin başkanlığını yaptı. 1994 yılında kısa bir süre (9 ay) başbakanlık yapmıştır. 2001'de tekrar görevi devraldı ve kurduğu ikinci Berlusconi hükûmeti, İtalyan cumhuriyeti tarihindeki en uzun süreli hükûmet oldu. 20 Nisan 2005'te, yerel seçimlerdeki başarısızlıklar ve kabine içi anlaşmazlıklar nedeniyle görevden çekileceğini açıklamış, ancak 23 Nisan'da eskisinden çok farklı olmayan bir kabine ile tekrar başbakanlığa geçmiştir.

Mayıs 2006'da rakibi Romano Prodi'ye seçimlerde çok az oy farkıyla kaybederek başbakanlığı sona ermiştir. Ülkede seçimler Romano Prodi liderliğindeki sol ağırlıklı koalisyonun Ocak ayında çökmesi nedeniyle üç yıl erken, 14 Nisan 2008 tarihinde yapılmıştır. Seçimlere, eski sağcı partisi Forza Italia ile Gianfranco Fini'nin neo-faşist Ulusal İttifakı'nın birleşmesiyle meydana gelen Özgür Halk Partisi'yle katılmıştır. İtalya'nın kuzeyinde daha fazla özerklik isteyen Umberto Bossi'nin Kuzey Ligi partisi de seçime onlarla birlikte girmiştir. Oyların yaklaşık yüzde 47'sini alarak üçüncü kez başbakan olmaya hak kazanmıştır.

Kendisi ayrıca bir İtalyan medya imparatorluğunun kurucusu ve sahibidir. Forbes dergisine göre, Berlusconi, İtalya'nın en zengin insanıdır. Kendi çabasıyla dolar milyarderi olan Silvio Berlusconi, 2005 yılında 12 milyar dolar olduğu tahmin edilen servetiyle dünyanın en zengin 74. kişisidir. Hem bir medya patronu, hem bir başbakan, hem de ülkenin en zengin insanı olan Berlusconi, dünyanın en güçlü insanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda, sürekli bu gücünü kendi siyasi ve ekonomik çıkarları için kullanmakla da itham edilmektedir.

Mavi Akım Doğalgaz Boru Hattının açılışı sebebiyle Putin, Erdoğan ve Berlusconi, 17 Kasım 2005 tarihinde Samsun’da bir araya geldi.

Eskiden Milan spor kulübünün başkanlığını da yapmış ve İtalyanların sempatisini bu dönemde iyice kazanmıştır. Türkiye'de de, eski başbakan Erdoğan ile olan yakın ilişkileriyle tanınır. Türk başbakanın oğlunun düğününde şahitlik yapmıştır. Ocak 2005’te de Roma’da bir duvar işçisinin tripod ile saldırısı sonucu kulağından yaralanan Berlusconi 13 Aralık 2009’da Milano'daki mitinginin ardından psikolojik tedavi gören İtalyan vatandaşı Massimo Tartaglia tarafından da benzer bir saldırıya uğrayarak hastahaneye kaldırılmıştır.

Cumhuriyet Senatosu tarafından onaylanan ve Temsilciler Meclisi'nden geçen finansal istikrar yasasının yani kemer sıkma paketinin ardından istifa edeceğini daha önce açıklayan Başbakan Silvio Berlusconi, cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'de kendisinin ve hükûmetinin istifasını Cumhurbaşkanı Napolitano'ya sundu ve Başbakan Silvio Berlusconi resmen istifa etti.

Silvio Berlusconi 12 Haziran 2023 Pazartesi günü hayatını kaybetti.

