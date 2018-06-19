KADIN

Şimdi de eşek sütü sabunu!

Fatma Güneşli Fatma Güneşli
BAKIM HABERLERİ  | 19.06.2018 16:28 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye’de Ören çarşısında temizlik ve güzellik ürünleri satan 5 çocuk babası 63 yaşındaki Hüseyin Canpolat, zeytinyağlı ve böğürtlenli güzellik kremlerinin yanı sıra sabun çeşitleri de satıyor.

Şimdi de eşek sütü sabunu!

Sabun çeşitlerinin çok olduğunu anlatan Canpolat, eşek sütü sabununun çok beğenilen bir ürün olduğunu söyledi. Hazırladığı böğürtlen kreminin de çok beğenildiğini anlatan Hüseyin Canpolat, “Geçtiğimiz yıl satışına başladığımız eşek sütü sabunu da en çok satan ürünler arasında yerini aldı.

esek-sutu2

Eşek sütünün faydaları saymakla bitmiyor. Bunun için biz de bu üründe iddialıyız. Eşek sütü sabunu ciltteki siyah noktaları ve sivilceleri yok ettiği gibi gençleştiriyor. Bunun için satışı her geçen gün artıyor. Bu sabunun tanesini 10 liradan satıyoruz” dedi.

esek-sutu

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eşek sütü sabunu bakım

En Çok Okunan Haberler

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Yüz tüylerinden kurtulmanın 9 doğal yolu

Yüz tüylerinden kurtulmanın 9 doğal yolu

Çocuk sahibi olduktan sonra sadece anneler değişmiyor! Babalar da değişir

Çocuk sahibi olduktan sonra sadece anneler değişmiyor! Babalar da değişir

Menopoz Belirtileri

Menopoz Belirtileri

Diyabet Belirtileri

Diyabet Belirtileri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu diskler hem temizliyor, hem nemlendiriyor

Bu diskler hem temizliyor, hem nemlendiriyor

Saç uzatan domates maskesi

Saç uzatan domates maskesi

Evinizde yapacağınız mis kokulu 5 parfüm tarifi

Evinizde yapacağınız mis kokulu 5 parfüm tarifi

2017'nin en acayip güzellik trendleri

2017'nin en acayip güzellik trendleri

Regl döneminde saçınıza bunları yapmayın!

Regl döneminde saçınıza bunları yapmayın!

Bir Arap güzellik salonundan inanılmaz kaş alma uygulamaları

Bir Arap güzellik salonundan inanılmaz kaş alma uygulamaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.