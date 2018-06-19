Şimdi de eşek sütü sabunu!

Sabun çeşitlerinin çok olduğunu anlatan Canpolat, eşek sütü sabununun çok beğenilen bir ürün olduğunu söyledi. Hazırladığı böğürtlen kreminin de çok beğenildiğini anlatan Hüseyin Canpolat, “Geçtiğimiz yıl satışına başladığımız eşek sütü sabunu da en çok satan ürünler arasında yerini aldı.

Eşek sütünün faydaları saymakla bitmiyor. Bunun için biz de bu üründe iddialıyız. Eşek sütü sabunu ciltteki siyah noktaları ve sivilceleri yok ettiği gibi gençleştiriyor. Bunun için satışı her geçen gün artıyor. Bu sabunun tanesini 10 liradan satıyoruz” dedi.