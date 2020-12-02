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Şimdi küçük ve doğal seviliyor! Göğüslerin tarihsel değişimi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Moda sadece kıyafetten ibaret değil öyle ki göğüslerin bile zaman içinde boyutlarının değiştiğini görüyoruz. 7 yıl sonra göğüslerindeki implantları çıkartmaya karar veren Anna Vakili de büyük göğsün eski moda olduğunu düşünerek 'aptalca bir hataydı' dedi. Peki göğüsler zaman içinde nasıl değişti?

Şimdi küçük ve doğal seviliyor! Göğüslerin tarihsel değişimi

Tv yıldızı Anna Vakili Instagram canlı yayınında göğüslerindeki silikonlardan kurtulup doğal göğüslerine kavuşacağını söyledi. Erkek arkadaşıma daha seksi görünmek için aptalca bir hata yaptım diyen Vakili, bir erkeğe seksi görünmeye çalışmak saçma dedi. Biz de onun bu görüşünden yola çıkarak göğüslerin zaman içinde nasıl değiştiğini ele aldık.

Araştırmalarımız sonucu tıpkı kıyafetler gibi göğüslerin de değiştiğini gördük.

40'LI YILLAR

Kadınların savaşa girmeleri ve savaş çabalarına katılmaları gerektiğinden, sütyenler koni şeklinde tasarlanmıştı. Ve bunlara kurşun sütyenler deniliyordu. Kadınların göğüslerini birer fişek gibi gösteren sütyenler Hollywood yıldızlarının vazgeçilmez çamaşırıydı. Mermi sütyenin tasarımcısı Jean Paul Gaultier, Lana Turner ve tabii ki Marilyn Monroe sayesinde bir akım başlattı.

50'LER

1953'te Marilyn Monroe'nun üstsüz pin-up tarzı resimlerinin yer aldığı 'gentlemen' dergisinde göğüslerini alışmadık bir şekilde ortaya koydu. Kadınlar bu görünüşten etkilenerek göğüslerini büyük gösterme yoluna gitti.

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60'LAR

Bu on yıldan önce, doktorlar hayvansal yağdan parafine kadar her şeyi kadınların göğüslerine enjekte ederek onları kalıcı olarak büyütip büyütmeyeceğini ve feci sonuçlar doğuracağını görmek için deneyler yapmışlardı. 1962'de, iki Teksaslı cerrah, 30 yaşındaki Timmie Jean Lindsay'e ilk silikon implantını yaptığında, modern göğüs işi doğdu. Ancak ameliyatın başarılı olduğu gösterilmeden, mükemmel memenin neye benzemesi gerektiği konusunda ani bir dönüş yaşandı.

70'Lİ YILLAR

1974 yılında birçok kadın doğum kontrol hapı kullanmaya başladı. Bunun etkisi sadece kadınların cinsel yaşamları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarına izin vermek değil, aynı zamanda göğüslerinin boyutunu artırmaktı.
Portsmouth Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre, hapın içerdiği ve süt kanallarının genişlemesini sağlayan sentetik östrojenin İngiltere'deki ortalama göğüs büyüklüğünün artığına dikkat çekiyor.

80'Lİ YILLAR

Daha iyi beslenme ve daha fazla yemek seçeneği, ortalama bir kadının göğüs büyüklüğünü artırdığı düşünülüyordu. O dönemlerde Pamela Anderson göğüslerine sahip olmak önemliydi. O sırada cerrahlar implantları areola altında küçük bir kesi ile yerleştiriyorlardı ve daha sonra plastik bir jel veya salin içeren gözyaşı şeklinde bir silikon poşet yerleştiriyorlardı.
Bununla birlikte, dışarı sızan jel hakkındaki korkular, yakında daha esnek salin versiyonlarıyla değiştirilecekleri anlamına geliyordu.

90'LI YILLAR

Kate Moss, 1993'te 19 yaşındayken şeffaf bir elbise giymiş tüm dikkatleri üzerine çekmişti. O günden sonra daha küçük göğüsler moda olmuştu. Ancak, plastik cerrah Fulvio Urso-Baiarda, göğüs büyütmenin o dönem hala bir "statü sembolü" olduğunu söylüyor.

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2000'LER

Katie Price ile birlikte büyük göğüs modası tekrar gün yüzüne çıktı ve kadınlar daha büyük göğüslerin kolay bir seçenek olduğu fikrine aşık olmaya başladı.
The Times'a göre, uzmanlar 2006 yılında yaklaşık 20.000 meme büyütme operasyonu gerçekleştirildiğini tahmin ediyor, bu sadece bir yılda üçte bir oranında büyük bir artış.

2010'LAR

Portsmouth Üniversitesi'nden Dr.Nicola Brown'a göre, göğüslerin boyutunu yükselten şey sadece implantlar değildi. Kadınlar artık daha kiloluydu ve ona göre yağ seviyeleri artıkça göğüslerde büyüyordu. Ancak on yılın sonunda, göğüs implantı balonu patlamaya başladı gibi görünüyordu.

2020'LER

Bu on yılın başında, This Morning'den Holly Willoughby, Ultimo beauty tarafından yapılan bir ankette en kıskanılacak göğüslere sahip kadın seçildi, çünkü onun göğüsleri çok doğal ve vücuduyla orantılıydı. Bu arada, bir zamanlar göğüsleriyle büyük beğeni toplayan Kate Price’ın göğüslerinin de bir facia olduğu belirtildi.

Plastik cerrah Fulvio Urso-Baiarda, 'Daha büyük her zaman daha iyi kabul edilirdi. Şimdi göğüs implantı yaptırmış, belki bir veya iki kez değiştirmiş bir nesil kadına hitap ediyoruz. Şimdi onlardan kurtulmanın zamanının geldiğini hissediyor ama yine de harika görünmek istiyoruz. Bu, yeni tedavilere yol açtı, bu yüzden kendi yağınız, genellikle uyluklarınız gibi bir bölgeden alınarak canlılık ve hacim veriyor.

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