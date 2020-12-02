Şimdi küçük ve doğal seviliyor! Göğüslerin tarihsel değişimi

Tv yıldızı Anna Vakili Instagram canlı yayınında göğüslerindeki silikonlardan kurtulup doğal göğüslerine kavuşacağını söyledi. Erkek arkadaşıma daha seksi görünmek için aptalca bir hata yaptım diyen Vakili, bir erkeğe seksi görünmeye çalışmak saçma dedi. Biz de onun bu görüşünden yola çıkarak göğüslerin zaman içinde nasıl değiştiğini ele aldık. Araştırmalarımız sonucu tıpkı kıyafetler gibi göğüslerin de değiştiğini gördük. 40'LI YILLAR Kadınların savaşa girmeleri ve savaş çabalarına katılmaları gerektiğinden, sütyenler koni şeklinde tasarlanmıştı. Ve bunlara kurşun sütyenler deniliyordu. Kadınların göğüslerini birer fişek gibi gösteren sütyenler Hollywood yıldızlarının vazgeçilmez çamaşırıydı. Mermi sütyenin tasarımcısı Jean Paul Gaultier, Lana Turner ve tabii ki Marilyn Monroe sayesinde bir akım başlattı. 50'LER 1953'te Marilyn Monroe'nun üstsüz pin-up tarzı resimlerinin yer aldığı 'gentlemen' dergisinde göğüslerini alışmadık bir şekilde ortaya koydu. Kadınlar bu görünüşten etkilenerek göğüslerini büyük gösterme yoluna gitti.

60'LAR Bu on yıldan önce, doktorlar hayvansal yağdan parafine kadar her şeyi kadınların göğüslerine enjekte ederek onları kalıcı olarak büyütip büyütmeyeceğini ve feci sonuçlar doğuracağını görmek için deneyler yapmışlardı. 1962'de, iki Teksaslı cerrah, 30 yaşındaki Timmie Jean Lindsay'e ilk silikon implantını yaptığında, modern göğüs işi doğdu. Ancak ameliyatın başarılı olduğu gösterilmeden, mükemmel memenin neye benzemesi gerektiği konusunda ani bir dönüş yaşandı. 70'Lİ YILLAR 1974 yılında birçok kadın doğum kontrol hapı kullanmaya başladı. Bunun etkisi sadece kadınların cinsel yaşamları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarına izin vermek değil, aynı zamanda göğüslerinin boyutunu artırmaktı.

Portsmouth Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre, hapın içerdiği ve süt kanallarının genişlemesini sağlayan sentetik östrojenin İngiltere'deki ortalama göğüs büyüklüğünün artığına dikkat çekiyor. 80'Lİ YILLAR Daha iyi beslenme ve daha fazla yemek seçeneği, ortalama bir kadının göğüs büyüklüğünü artırdığı düşünülüyordu. O dönemlerde Pamela Anderson göğüslerine sahip olmak önemliydi. O sırada cerrahlar implantları areola altında küçük bir kesi ile yerleştiriyorlardı ve daha sonra plastik bir jel veya salin içeren gözyaşı şeklinde bir silikon poşet yerleştiriyorlardı.

Bununla birlikte, dışarı sızan jel hakkındaki korkular, yakında daha esnek salin versiyonlarıyla değiştirilecekleri anlamına geliyordu.