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Simitçi, otomobilini tezgah yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 14:41 | Son Güncelleme

AKSARAY'da simit satarak geçimini sağlayan bir kişinin, otomobilinin kaputunun üzerine tezgah kurup, simitleri de burada taşıması kameraya yansıdı.

Simitçi, otomobilini tezgah yaptı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da simit satarak geçimini sağlayan bir kişinin, otomobilinin kaputunun üzerine tezgah kurup, simitleri de burada taşıması kameraya yansıdı.
Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Demir Caddesi'nde bir kişinin otomobilin kaput kısmının üstüne sattığı simitler için tezgah yaptığı görüldü. İsmi öğrenilemeyen kişinin, Nevşehir simidi adı verilen poşetler içindeki simitleri, seyir halinde aracın üzerinde taşıması dikkat çekti. Basın mensupların sorusuna cevap vermeyen sürücü, aracıyla bölgeden uzaklaştı.

​FOTOĞRAFLI

Simitçi, otomobilini tezgah yaptı

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