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  4. Sınav dönüşünde adliye çalışanları kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

Sınav dönüşünde adliye çalışanları kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 17:42 | Son Güncelleme

Ankara’da yapılan Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sonrası memleketlerine dönen Nizip Adliyesi çalışanlarının bulunduğu araç kaza yaptı.

Sınav dönüşünde adliye çalışanları kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

Ankara’da yapılan Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sonrası memleketlerine dönen Nizip Adliyesi çalışanlarının bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nizip Adliyesi’nde çalışan 5 kişi, dün Ankara’da yapılan Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’na girdi. Sınav sonrası araçlarıyla memleketlerine dönmek üzere yola çıkan adliye personeli, Gölbaşı ilçesinde kaza yaptı. Kazada Mustafa Aytekin hayatını kaybederken, Abdurrahman Türkmen, Yılmaz Dağlı, Mehmet Çakır ve Adem Kantar yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırdı.

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