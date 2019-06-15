HABER

Sınava geç kaldılar, içeri alınmadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 11:32 | Son Güncelleme

ÖSYM tarafından düzenlenen ve Türkiye genelinde 2 milyon 528 bin 110 adayın başvurduğu 2019-Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15’te başladı.Trabzon’da 26 bin 300 kişinin girdiği TYT’ye geç kalanlar sınavın yapıldığı binalara alınmadılar.Trabzon Fen Lisesi’nde sınava girecek olan çok sayıda öğrenci sınava vaktinde gelerek binaya aramaların ardından alınırken, bazı öğrenciler son dakika sınava koşarak yetişti.

Sınava geç kaldılar, içeri alınmadılar

ÖSYM tarafından düzenlenen ve Türkiye genelinde 2 milyon 528 bin 110 adayın başvurduğu 2019-Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15’te başladı.
Trabzon’da 26 bin 300 kişinin girdiği TYT’ye geç kalanlar sınavın yapıldığı binalara alınmadılar.
Trabzon Fen Lisesi’nde sınava girecek olan çok sayıda öğrenci sınava vaktinde gelerek binaya aramaların ardından alınırken, bazı öğrenciler son dakika sınava koşarak yetişti. Sınava girecek 2 kişi ise kapıların kapanmasının ardından görevliler tarafından içeri alınmadı. Ertuğrul Köse, sınava 2 dakika geç kaldığı için içeri alınmazken, kapıdaki görevliler ile konuşması ise fayda etmedi. Köse, “İki dakika geç kaldığım için içeri alınmadım. Bize 10 dakika önce gelmemiz gerektiğini söylediler. Daha önce de sınava girmiştim. Bu kez geç kaldık” dedi.

Sınava geç kaldılar, içeri alınmadılar

Sınava geç kaldılar, içeri alınmadılar

Sınava geç kaldılar, içeri alınmadılar

Sınava geç kaldılar, içeri alınmadılar

İşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyorİşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyor
Geç kaldı, 'bu benim hayatımın sınavı' diyerek gözyaşı döktüGeç kaldı, 'bu benim hayatımın sınavı' diyerek gözyaşı döktü
Pamukkale yolunu duvar örerek kapatan 15 kişiye gözaltıPamukkale yolunu duvar örerek kapatan 15 kişiye gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Ekrem İmamoğlu: Ben bunları bin 800 günde deli etmezsem namerdim

Ekrem İmamoğlu: Ben bunları bin 800 günde deli etmezsem namerdim

Gerilim tırmanıyor! ABD ve BM'den açıklama

Gerilim tırmanıyor! ABD ve BM'den açıklama

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da İzol aşireti mensupları arasında kavga! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İstanbul Bağcılar'da korkutan yangın!

Bu sabah istanbul...

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Pendik'te yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bina tahliye edildi

5 katlı bina tahliye edildi!

Bursa’da korkunç olay! Arkadaşına kurşun yağdırdı

Arkadaşına kurşun yağdırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.