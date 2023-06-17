Sınava girmek için saniyelerle yarıştılar, sınavı kaçırınca işi şakaya vurdular

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için binlerce aday Bayburt'ta heyecanlı bekleyişlerini okul önlerinde sürdürürken, sınava girecek bazı öğrenciler sınava yetişebilmek için koşarak adeta zamanla yarıştılar. Saat 10.00 itibariyle kapıların kapanması üzerine sınava yetişemeyen sınav mağdurları ise boyunları bükük bir şekilde sınav yerlerini terk ettiler. Sınavın olduğu alana taksiyle apar topar gelen Leyla isimli vatandaş, bir dakikayla sınavı kaçırdı. Kapıların kapandığını gören ve sınava alınmayan Leyla isimli genç kadın ise geldiği taksiyle evinin yolunu tuttu. Yaşadığı şokun etkisiyle işi şakaya vuran genç kadın, sınava alınmasının faturasını da taksiciye kesti. Taksicinin kendisini beklettiğini ve bir dakikayla sınava yetişemediğini iddia eden sınav mağduru genç kadın, "Maalesef sınava geç kaldım. Son bir dakika ile sınavı kaçırdım. Sınava hazırlanmamıştım, her sene olduğu gibi kendimi denemek istemiştim" dedi. "Neden sınavı kaçırdınız, uykuya mı yenik düştünüz?" Sorusuna ise Leyla isimli genç, "Hayır, taksici arkadaş beni bayağı bir bekletti. Gelirken de biraz sohbete daldık o yüzden sınavı kaçırdım, olsun mutluyum" yanıtını verdi.

Taksi şoförü Ergin Narmanlı ise, "Gördüğünüz gibi ihale benim üzerime kaldı, ne yapalım yetişemedik" ifadelerini kullanarak suçlamaları reddetti. "Hayatımın en güzel sınavıydı. Taksici arkadaşımıza teşekkür ediyorum, tıp bekliyorum" sözleriyle sınava alınmamasını tiye alan genç vatandaş, "hayırlısı buymuş, yapacak bir şey yok seneye inşallah tekrar denerim" sözlerini kullandı.

(İHA)

