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Sınavda başarısız olan onlara koşmuş! "Joker aday" çetesi çökertildi

25.03.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da, ehliyet sınavında başarısız olan adayların yerine "joker aday" koyan ya da görüntü ve ses cihazıyla kopya çeken suç örgütü çökertildi. 35 kişinin gözaltına alındığı operasyondan gelen detaya göre çete üyeleri, adaylara benzemek için kuaföre bile gitmiş.

Sınavda başarısız olan onlara koşmuş! "Joker aday" çetesi çökertildi

Ehliyet sınavında başarısız olan adayların yerine "joker aday" veya görüntü ve ses alıcı düzenekle kopya çeken suç örgütü ne yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda başarısız olan kursiyerlerin yerine "joker aday" olarak tabir edilen kişilerin sınava girdiği veya sınavda kursiyerlerin sesli ve görüntülü uyarı cihazlarıyla kopya çektiğini belirledi.

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TESPİT EDİLDİ, DÜĞMEYE BASILDI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suça karışan örgütü tespit ederek 35 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında 35 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda, cerrahi maske içerisine gizlenmiş kopya düzeneği, WİFİ cihazı, görüntü aktaran düğme, ses cihazları ve sınav belgeleri ele geçirildi.

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BENZEMEK İÇİN KUAFÖRE BİLE GİTMİŞLER

Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İlk ifadeleri alınan şüphelilerin sınavda başarısız olan kursiyerlerin yerine geçen "joker aday" diye tabir edilen kişi fark edilmemek için kuaföre giderek saç, bıyık, kaş gibi benzetmelerini yaptığı ve kuaför parasını da ek ücret olarak müşterilerinden aldıkları öğrenildi.

Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik, ÖSYM Kanununa muhalefet" gibi suçlardan adliyeye sevk edildi. (İHA)

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