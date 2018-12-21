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Sincan Çocuk Cezaevi'nde gerginlik: 7'si çocuk 21 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 23:01 | Son Güncelleme

ANKARA'da, Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan çocuklar arasında tartışma çıktı. İnfaz koruma memurlarının müdahale ettiği olayda, 7 çocuk ile 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralandı.

Fatih POYRAZ-Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan çocuklar arasında tartışma çıktı. İnfaz koruma memurlarının müdahale ettiği olayda, 7 çocuk ile 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Cezaevinde kalan çocuklar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya, cezaevinde görevli infaz koruma memurları müdahale etti. Olayda 7 çocuk ve 14 infaz koruma memuru yaralandı. Yaralılara, haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.
BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olarak bulunan çocuklar arasında tartışma çıktığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Yaşanan tartışmaya görevli infaz koruma memurlarının müdahalesi sırasında 7 çocuk ile 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralanan çocukların tedavileri cezaevi içerisinde sağlık memurlarınca yapılmış olup hastaneye herhangi bir çocuğun sevkine gerek duyulmamıştır."

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