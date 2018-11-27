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Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne giden Çinli fotoğrafçıdan haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 15:41 | Son Güncelleme

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne giden Çinli fotoğrafçıdan haber alınamıyor

Çinli fotoğrafçı Lu Guang'ın, davet üzerine Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne gitmesinden bu yana kendisinden haber alınamadığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, ödüllü fotoğrafçı Lu'nun eşi Şu Şiaoli, New York'ta yaşayan Lu'nun, Sincan bölgesinde fotoğrafçılıkla ilgili bir etkinliğe davet edildiğini belirterek, eşinin 23 Ekim'de Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin başkenti Urumçi'ye gittiğini kaydetti.

Lu'dan en son 3 Kasım'da haber aldığını ifade eden Şu, yetkililerin verdiği bilgiye göre, Lu'nun ulusal güvenlik memurları tarafından götürüldüğünü ve kendisinden o günden bu yana haber alınamadığını belirtti.

Şu, Sincan polisiyle defalarca iletişime geçmeye çalıştığını fakat kimseye ulaşamadığını, 24 gündür kayıp kocasının güvenli şekilde eve dönmesini beklediğini dile getirdi.

- Çin'e uluslararası alanda tepkiler

Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi'nin (İHOP) Çin'de ayrımcılığa uğrayan topluluklarla ilgili İsviçre'nin Cenevre kentinde ağustos ayında düzenlediği toplantıya katılan insan hakları kuruluşları, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yerel yöneticilerin siyasi olarak sakıncalı tutumlar içinde olduğunu iddia ettiği bireyleri, siyasi eğitim merkezlerinde alıkoyduğunu açıklamıştı.

Örgüt temsilcileri, herhangi bir yargı kararına dayanmadan hürriyetinden alıkonulan kişi sayısının, 3 milyonu bulduğunu iddia etmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ise Çin hükümetinin, ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman Uygurlara ''sistematik insan hakları ihlallerinde bulunduğunu'’ duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
çin Fotoğrafçı sincan

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