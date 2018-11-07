'Sinem'le dans ettik, içkinin etkisiyle yakınlaştık, eve geldik' Sonrası korkunç

'SİNEM'LE İÇKİNİN ETKİSİYLE YAKINLAŞTIK'

Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı adına duruşmaya katılan avukat Hatice Boz, Yargıtay’ın bozma kararına uyumasını talep ederek, sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Can Paksoy davada verdiği ifade şöyleydi:

T ürkiye ve Amerika arasındaki saat farkından ve uykusuzluktan dolayı yorgundum. O akşam kuzenimin davet etmesi üzerine Ulus 29 adlı kulübe gittik. Oturup içki içtim. Bir süre sonra sigara içmek için sigara bölümüne giderken biri beni kolumdan tuttu. "Sen Aydın'ın arkadaşı mısın" diye sordu. Ben de "Aydın benim kuzenim olur" dedim. Bana, 1 yıl önce kuzenim Aydın aracılığıyla bir doğum gününde tanıştığımızı söyledi. Ben de masaya davet ettim. Bana masada, bir düğünden geldiğini ve orada çok alkol aldığını söyledi. Amerika'da yaşadığını, Türkiye'ye dönmek zorunda kaldığını, Türkiye'de istediği gibi bir iş bulamadığını ve Türkiye'deki hayata alışamadığını anlattı

Sinem'le dans ettik, sohbet ettik, içkinin de etkisiyle bir miktar yakışlaştık. Ulus 29 adlı kulüpten birlikte çıktıktan sonra Sinem'e "Şimdi ne yapalım" diye sordum. Sinem de, "Sen nasıl istersen" şeklinde cevap verdi. Bu konuşmadan sonra Sinem'i ağabeyim Emre Paksoy'un evine davet ettim. Sinem'de bu teklifi kabul etti