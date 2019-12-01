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Singapur’dan İstanbul Havalimanı’na Airbus A350’lerle ilk tarifeli uçuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 16:41 | Son Güncelleme

Singapur Havayolları, İstanbul Havalimanı’na gerçekleştirdiği uçaklarda tip değişikliğine gitti. Uzun yıllardır seferlerini Boeig 777-200 tipi uçaklarla gerçekleştiren havayolu şirketi, Airbus A350 tipi yeni nesil uçakla ilk tarifeli seferini gerçekleştirdi.

Singapur’un bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Singapur Havayolları, İstanbul Havalimanı’na Airbus A350 tipi yeni nesil uçakla ilk tarifeli seferini gerçekleştirdi. Daha önce Boeig 777-200 tipi uçaklarla operasyon yapan havayolu şirketi, bugünden itibaren bir süre önce filosuna dahil ettiği Airbus A350 tipi uçakla İstanbul’a uçmaya başladı. Singapur Changi Havalimanı’ndan yerel saatle 01.50’de havalanan SQ 392 sefer sayılı Airbus A350 tipi uçak, İstanbul Havalimanı’na saat 08.30 sıralarında iniş yaptı.

İstanbul Havalimanı’ndan Singapur’a gerçekleştirilecek ilk uçuş öncesinde ise terminalde tören düzenlendi. Etkinliğe İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, İstanbul Havalimanı CEO Danışmanı Melih Mengü ve Singapur Havayolları Avrupa Bölge Başkanı Sek Eng Lee’nin de bulunduğu çok sayıda davetli ve yolcu katıldı.

"HAVACILIK HER GEÇEN GÜN DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GELİYOR"

İstanbul’dan gerçekleştirilecek uçuş öncesi uçağın içerisini gezerek yakından inceleme imkanı bulan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, “Singapur Havayolları’nın böyle bir uçakla uçuş başlatması mutluluk verici. İnanıyoruz ki bunun devamı gelecek. Hem yolcularımızın aktarma noktası güzel bir havalimanına güzel bir uçakla gelmiş olmalarını görmek ziyadesiyle mutluluk verici. Hayırlı olmasını diliyorum. Seyahat etmek için güzel bir uçak. Havacılık her geçen gün daha güvenli ve daha konforlu hale geliyor. Bu uçak da bunlardan bir tanesi. Şimdiden seyahat edecek yolcularımıza hayırlı olmasını diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'YE GÜVENİYORUZ, PREMIUM ECONOMİ'I GETİRİYORUZ"

Singapur Havayolları Avrupa Bölge Başkanı Sek Eng Lee ise, “Uçuşlarımız için önemli bir dönüm noktasını kutlamaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. İstanbul-Singapur hattında en modern, en yüksek yakıt tasarrufu sağlayan Airbus A350 ile uçuşlara başlıyor olmamız bizleri mutlu ediyor. İstanbul Havalimanı için bir ilki daha duyurmaktan onur duyuyorum. Singapur Havayolları premium ekonomi sınıfını Türkiye’ye getiren ilk ve tek havayolu olacak. Dikkatinizi bugünkü özel menümüze çekmek istiyorum. İlk uçuşta Türkiye Facebook sayfamızı takip eden 100 binden fazla takipçimiz tarafından seçilen özel ve yerel Türk menüsü sunacağız. Businnes class menüsü sarma, Adana kebap ve kadayıftan oluşurken, premium ekonomi ve ekonomi class yolcularımız imam bayıldı, Adana kebap ve sütlacın tadını çıkaracaklar” dedi.

"AMACIMIZ YOLCULARIMIZA EN YÜKSEK HİZMET SUNMAK"

İstanbul Havalimanı CEO Danışmanı Melih Mengü de, “İGA ailesi olarak tüm amacımız gelen yolcularımıza ekibimizle ve teknolojik imkanlarımızla en yüksek kalitede hizmet sunmak. Görüyoruz ki bu hizmeti sunarken Singapur Havayolları gibi buraya uçan havayolları da kendi yolcularına hizmetin en yükseğini sunma gayreti gösteriyor. 1987 yılından beri İstanbul’a uçuşlarını aksatmadan gerçekleştiren Singapur Havayolları’nın yeni uçağıyla tanışıyoruz. Bizler elimizden geldiği kadar tüm havayollarımızda olduğu gibi Singapur Havayolları’na da yardımcı olacağız” diye konuştu.

Singapur Havayolları’nın Airbus A350 tipi uçağıyla İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirdiği SQ 391 sefer sayılı uçak, törenin ardından yolcularıyla birlikte Singapur’a gitmek üzere saat 14.25’te havalandı. (İHA)

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Singapur Havayolları istanbul havalimanı

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