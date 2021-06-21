Singapur'da eskiciler 'sıfır atık' hedefine ulaşmaya yardım edebilir mi?

Singapur'da 30 yıldan fazladır eskicilik yapan Madam Ng'nin yüklü el arabasının gürültüsü, sabahın ilk saatlerinin sessizliğini bozuyor.

Tarihi Tiong Bahru bölgesinin sokaklarında gezen Madam Ng, ülkede 'karang guni' olarak da bilinen çok sayıda eskici ya da hurdacıdan yalnızca biri. Ülkede insanların artık kullanmadığı eşyaları evlerinin önünden toplamak, köklü bir gelenek.

Madame Ng, işi gereği eski gazetelerden içecek kutularına, ikinci el kıyafetlerden artık istenmeyen elektronik cihazlara kadar pek çok eski eşyayı topluyor, sonra da diğer diğer eskicilere ya da geri dönüşüm fabrikalarına bunları satıyor.

Kökeni Malayca olan 'karang guni' ifadesi, eskicilerin bu eşyaları taşımak için kullandığı dev kendir çuvallardan geliyor.

Günümüzde bu geleneksel çuvalların yerini, Madam Ng'nin kullandığı gibi dört tekerlekli düz el arabaları ya da iki tekerlekli çuval el arabaları ile kamyon ve kamyonetler almış durumda.

Madam Ng, neredeyse 30 yıldan fazla önce, kızlarından birinin yurt dışında eğitim görebilmesi için para biriktirmek amacıyla bu işi yapmaya başlamıştı.