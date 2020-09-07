Sınıftaki öğrencinin koronavirüs testi pozitif çıkarsa ne yapılacak? Koronavirüs olan öğrenci nasıl bir yol izleyecek?

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde bulunan temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon rehberini içerikleri bulunan rehberini tekrar güncelledi. Özellikle okullarda öğretmenlerin dikkat edeceği ve koronavirüs olduğu tespit edilen öğrenci için nasıl bir yol izleyeceğini anlatan rehber, hastanın sınıf ortamında bulunan öğrencilerin durumu için de yardımcı oluyor. Peki koronavirüs testi pozitif çıkan öğrenci için ne yapılır?
Geçtiğimiz cumartesi günü Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü internet siteyelerinde yer alan temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon rehberini tekrar güncelledi. Rehberde yer alan bilgiye göre bir sınıfta bir öğrencide koronavirüs tespit edilirse, aynı sınıfı paylaşan diğer öğrenciler ve öğretmenler 14 gün boyunca evde ateş ve/veya solunum semptomları açısından takip edilecek. Peki koronavirüs bulaşan öğrencilerin sağlık durumu nasıl izlenecek? Ebeveynler ve öğretmenlerin izleyeceği sağlık rehberine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kesin veya olası COVID-19 enfeksiyonu olan bir kişi ile damlacık enfeksiyonuna
yönelik korunma önlemleri alınmadan yakın temas etmiş olan kişiler, son
temaslarından sonraki 14 gün boyunca; özellikle ateş ve solunum semptomları
açısından telefon ile sorgulanarak izlenmeli, gerekir ise ev ziyareti yapılmalıdır.
Temaslı takibi İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilir ve yürütülür.
YAKIN TEMASLILAR
• Tüm yakın temaslı tanımına uyan kişiler İl/İlçe Sağlık Müdürlüğünce tespit edilir.
• Yakın temaslı incelemesi amacıyla HSGM resmi internet sayfasında yer alan “Temaslı İzlem Formu” vakanın her bir yakın temaslısı için ayrı ayrı doldurulur.
• Tespit edilen kişiler liste haline getirilerek, son yakın temaslarından sonraki 14 gün boyunca telefon aracılığıyla takip edilir.
• Yakın temaslılar; özellikle ateş ve solunum semptomları açısından izlenmeli; ancak bu kişilerde titreme, vücut ağrıları, boğaz ağrısı, baş ağrısı, ishal, mide bulantısı/kusma ve diğer semptomlar da dikkate alınarak telefonla günlük olarak takip edilmeli ve gerekirse evde ziyaret edilmelidir.
• Yakın temaslıların başka bir nedenle hastaneye yatışı gerekmiyorsa 14 gün boyunca evde kalması ve toplu alanlardan uzak durması istenir. Toplu alanlara gitmesinin zorunlu olduğu hallerde ise mutlaka maske takmalı, sosyal mesafe kuralına uymalıdır.
• Semptom gelişmesi durumunda ‘Olası Vaka Algoritması’na uygun olarak hareket edilir.
TEMASLILAR (Yakın teması olmayanlar)
• Temaslılara yönelik herhangi bir ek önlem alınmaz. Toplumda sosyal mesafe kuralına uyulması,
maske takılması ve el hijyeni başta olmak üzere kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi konuları
hatırlatılır.
• Temaslılardan kendilerini 14 gün boyunca ateş ve solunum semptomları gelişimi için takip etmeleri, bu semptomlardan birinin gelişmesi durumunda maske ile en yakın sağlık kurumuna
başvurması istenir.
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