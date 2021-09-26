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  4. Sınır kapısında 20 kilometrelik kuyruk! İsyan ettiler

Sınır kapısında 20 kilometrelik kuyruk! İsyan ettiler

26.09.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yaklaşık 20 kilometrelik kuyruk oluştu. Kuyruğun sebebinin Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap vermemesinden kaynaklandığı öğrenildi.

Sınır kapısında 20 kilometrelik kuyruk! İsyan ettiler

İhracat yükü taşıyan yaklaşık 800 tır, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

İstanbul'dan aldığı yükü Romanya'ya götüren tır sürücüsü Barış Şay, AA muhabirine, Bulgaristan tarafının yavaş çalıştığını söyledi.

BULGARİSTAN TEK PERONLA ÇALIŞIYOR

Şay, tır kuyruğunun Bulgaristan'ın tek peronla çalışmasından kaynaklandığını belirtti.

Tır sürücüsü Metin Sarıca ise Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde tırların beklediğini ve kuyruk oluştuğunu aktardı.

"TIR PARKININ GENİŞLETİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Dünden beri kuyrukta beklediğini belirten Sarıca, "Kuyruğun nedeni Bulgaristan'ın düzgün çalışmamasından kaynaklanıyor. Bir de buradaki tır parkının genişletilmesini istiyoruz" dedi.

Tır sürücüsü Mustafa Sunca da kuyruğun 20 kilometreye ulaştığını yetkililerin buna çözüm bulması gerektiğini belirtti.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Hamzabeyli Sınır Kapısı
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