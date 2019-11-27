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Sınır kapısında yakalandılar! 3 bin 400 su kaplumbağasını pizza kutularına saklamışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 08:49 | Son Güncelleme

Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı’nda, Türkiye’ye kaçak yollardan sokulmak istenen 3 bin 400 su kaplumbağası ele geçirildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı’na gelen Rus uyruklu E.M’nin kullandığı araçta arama yapıldı. Gümrük muayene ve tescil işlemlerinin ardından X-Ray cihazı kontrollerinde 9 adet pizza kutusu içine gizlenmiş vaziyette 3 bin 400 adet su kaplumbağası yurda illegal yollarla sokulmak istenirken ele geçirildi.

Ele geçirilen kaplumbağalar Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğüne teslim edildi. E.M hakkında adli işlem başlatılarak 6 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

Öte yandan soruşturma kapsamında ele geçirilen 3 bin 400 adet su kaplumbağasının gümrüklenmiş değerinin 191 bin 700 lira olduğu öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sarp Sınır Kapısı pizza kutusu su kaplumbağası

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bunlar yasaksa akvaryum baliklari ve kafes kuşları da yasaklanmali bence..yazık hayvanlara, resmen hapis hayati yaşıyorlar
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