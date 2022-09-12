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Sinir krizi geçirdiler! 2 çocuk annesi kadın 20 bıçak darbesiyle katledildi: Polis merkezine gidip...

12.09.2022 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da kan donduran bir kadın cinayeti meydana geldi. 2 çocuk annesi genç kadın, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kocası tarafından önce sırtından bıçaklandı, ardından 20 bıçak darbesiyle öldürüldü. Eşini öldüren zanlı polis merkezine giderek her şeyi anlattı ve teslim oldu. Genç kadının ölüm haberini alan yakınları ise hastanenin önünde sinir krizi geçirdi.

Sinir krizi geçirdiler! 2 çocuk annesi kadın 20 bıçak darbesiyle katledildi: Polis merkezine gidip...

Korkunç kadın cinayeti, Erzincan merkez Halitpaşa Mahallesi 1259. Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir süredir aralarında geçimsizlik yaşanan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.Ö. (31) ile eşi Handan Ö. (30) evde tartışmaya başladı.

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20 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

Kavgaya dönüşen olayda A.Ö., eşini önce sırtından olmak üzere toplam 20 yerinden bıçaklayarak evden ayrıldı. Genç kadın kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

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TESLİM OLDU

Olayın ardından polis merkezine giden A.Ö. yaşananları anlatarak teslim oldu.

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SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Handan Ö.’nün ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Çok sayıda polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Çiftin 6 ve 9 yaşlarında iki çocuğu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Erzincan
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