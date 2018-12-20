Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Türkiye'nin operasyon sinyali vermesinin ardından PKK/PYD'li teröristlerde başlayan panik havası, ABD askerlerinin bu ülkeden çekileceği açıklamalarıyla daha da arttı. Teröristlerin oluşturdukları mevzilerde sürekli olarak Fırat’ın doğusu ve Türkiye sınırını gözetledikleri görüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırarak özgürleştirdiği Cerablus ile Afrin arasındaki bölgenin ardından Fırat’ın doğu yakasındaki terör tehdidini de sonlandırılacağına yönelik yeni harekat düzenleme olasılığı ile PKK/PYD'li teröristlerde başlayan tedirginlik devam ediyor.

TSK’nın olası operasyonuna karşı mevcut mevzilerini güçlendirip, yeni mevziler açan ve etrafına derin hendekler kazdıkları yerleşim alanlarına patlayıcılar tuzaklayan teröristler, ABD’nin askerlerini Suriye’den çekeceği açıklaması ile daha fazla endişeye kapıldı. Önceki günlerde Fırat’ın doğu yakasının başlangıç noktası olan Ayn-el Arap kırsalındaki Zor Mağar bölgesinde aydınlattıkları mevzilerde nadiren görülen teröristler dün geceden itibaren daha fazla gözetleme yapmaya başladı. Bulundukları mevzi, siper ve kulübelerden zaman zaman çıkan teröristler hem Türkiye sınırını hem de Fırat’ın batısındaki Özgür Suriye Ordusu unsurlarını dürbünler ile izleyerek hareketlilik olup olmadığını anlamaya çalıştı.