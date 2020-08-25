Sinire, strese endişeye iyi geliyor! Bu bitkisel yağlar sayesinde...

Baş ağrısı, sivilce, yanık, eklem ağrısı, mantar ve bit enfeksiyonu gibi rahatsızlık ve şikayetlerin yanında antiseptik olarak yüzey ve ortamın bakterilerden temizlenmesi için kullanılabilen bitkisel yağların çok geniş bir kullanım alanı bulunuyor. Gelin, sakinleştirici etkisi olan bitkisel yağların neler olduğunu ve nasıl kullanılması gerektiğini birlikte inceleyelim.
ESANSİYEL YAĞLAR
Esansiyel bitkisel yağlar koklamak ya da cilde sürmek suretiyle etkilerini gösterebilirler. Bunlar burundaki koku tomurcuklarını uyararak sinir sistemine sinyaller gönderir.
Bitkisel yağların seyreltilerek kullanılması gerektiğinden cilde uygulanacaksa mutlaka taşıyıcı yağ ile karıştırılarak uygulanması gerekiyor. Taşıyıcı yağ olarak badem, Hindistan cevizi ve jojoba yağı kullanılabilir. Yetişkinler için 30 gram taşıyıcı yağa 15 damla esansiyel yağ eklenebilir.
Lavanta yağı: Lavanta çiçeğinin kokusunun sakinleştirici etkisi malumunuz. Aynı şekilde lavanta yağının da sakinleştirici ve anksiyete karşı etkileri bulunuyor. Lavanta yağının uyku kalitesini artırdığı da çeşitli çalışmalarla gösterilmiş. Ayrıca antiseptik, antibakteriyel ve antioksidan özelliklere de sahip olan yağ içeriğinde linalol bileşiği içerdiğinden dolayı ciltte hassasiyete neden olabilir. Bu nedenle çok küçük miktarda ya da taşıyıcı bir yağ ile karıştırarak kullanmak gerekiyor. Ya da kokusuz bir duş jeli içerisine birkaç damla lavanta yağı damlatarak kendi aromaterapik duş jelinizi hazırlayabilirsiniz.
Papatya yağı: Papatya çayı gibi papatya yağı da sakinleştirici özelliğe sahip. Stres ve endişeden arındırmada oldukça etkilidir. Ancak alerji ve astım rahatsızlıklarına sahip olanların papatya yağını kullanırken dikkatli olmasında fayda var. Uykudan önce koklayarak sakinleştirici etkisinden faydalanıp kolayca uykuya dalabilirsiniz.
Ylang ylang yağı: Aromaterapide rahatlama için sıklıkla kullanılan ylang ylang yağı, bergamot ve lavanta yağlarıyla karıştırılarak solunduğunda stres ve anksiyete seviyesini, kan basıncını, kalp atış hızını azaltır. Ylang ylang yağı seyreltilip direkt olarak cilde sürülebileceği gibi, buhurdanlığa eklenerek ya da direk koklanarak da kullanılabilir.
Bergamot yağı: Bergamot tıpkı limon ve portakal gibi bir turunçgildir. Bergamot yağının anksiyetenin azaltılmasında ve ruh halinin iyileştirilmesinde etkili olduğu hem hayvan hem insan çalışmalarında gösterilmiştir. Bir mendile damlatıp birkaç kez koklamak etkisini görmeniz için yeterli olacaktır. Direkt cilde uygulanması güneş hassasiyetini artırabilir.
Günlük ağacı yağı: Bu yağ da misk benzeri tatlı kokusuyla endişe ve stresten arınmanız için yardımcı olacaktır. Banyo yaparken kullanacağınız birkaç damla günlük ağacı yağıyla rahatlayıp kaslarınızı gevşetebilirsiniz. Tek başına kullanılabileceği gibi lavanta, bergamot ve günlük ağacı yağı karışımı şeklinde de kullanabilirsiniz.
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