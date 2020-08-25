Sinire, strese endişeye iyi geliyor! Bu bitkisel yağlar sayesinde...

Baş ağrısı, sivilce, yanık, eklem ağrısı, mantar ve bit enfeksiyonu gibi rahatsızlık ve şikayetlerin yanında antiseptik olarak yüzey ve ortamın bakterilerden temizlenmesi için kullanılabilen bitkisel yağların çok geniş bir kullanım alanı bulunuyor. Gelin, sakinleştirici etkisi olan bitkisel yağların neler olduğunu ve nasıl kullanılması gerektiğini birlikte inceleyelim.

ESANSİYEL YAĞLAR

Esansiyel bitkisel yağlar koklamak ya da cilde sürmek suretiyle etkilerini gösterebilirler. Bunlar burundaki koku tomurcuklarını uyararak sinir sistemine sinyaller gönderir.

Bitkisel yağların seyreltilerek kullanılması gerektiğinden cilde uygulanacaksa mutlaka taşıyıcı yağ ile karıştırılarak uygulanması gerekiyor. Taşıyıcı yağ olarak badem, Hindistan cevizi ve jojoba yağı kullanılabilir. Yetişkinler için 30 gram taşıyıcı yağa 15 damla esansiyel yağ eklenebilir.

Lavanta yağı: Lavanta çiçeğinin kokusunun sakinleştirici etkisi malumunuz. Aynı şekilde lavanta yağının da sakinleştirici ve anksiyete karşı etkileri bulunuyor. Lavanta yağının uyku kalitesini artırdığı da çeşitli çalışmalarla gösterilmiş. Ayrıca antiseptik, antibakteriyel ve antioksidan özelliklere de sahip olan yağ içeriğinde linalol bileşiği içerdiğinden dolayı ciltte hassasiyete neden olabilir. Bu nedenle çok küçük miktarda ya da taşıyıcı bir yağ ile karıştırarak kullanmak gerekiyor. Ya da kokusuz bir duş jeli içerisine birkaç damla lavanta yağı damlatarak kendi aromaterapik duş jelinizi hazırlayabilirsiniz.