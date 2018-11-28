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Sinirlendiği karısına 'Odaya geç soyun' dedi, oklavayla bu hale getirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 05:27 | Son Güncelleme

İzmir'de, eşini başka bir kişiyle mesajlaştığı iddiasıyla "Sen kiminle mesajlaşıyorsun, odaya gir, oklavayı al, soyun" diyen Uğur C., yatakta uzanan eşini önce yüzüstü, ardından sırtüstü yatırarak oklava ile dövmeye başladı. S.C., eşine karşı koymak için elini uzattığında parmağı kırıldı. Dayak sırasında oklava da kırıldı. Kocanın yargılanmasına devam edildi. Cani koca ise duruşmaya gelmedi.

Sinirlendiği karısına 'Odaya geç soyun' dedi, oklavayla bu hale getirdi!

İzmir'in Buca ilçesinde, eşi S.C.'yi yumruklayıp, oklava ve kemerle döverek parmağını kırdığı iddia edilen Uğur C.'nin tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen B.B., S.C.'nin eşinden şiddet gördüğünü herkesin bildiğini belirterek, "Kocasından dayak yediği için elleri yüzü hep mosmordu" dedi. Sanık Uğur C. ise duruşmaya gelmedi.

"SEN KİMİNLE MESAJLAŞIYORSUN" DEYİP İŞKENCE YAPTI

Buca'nın Çamlıpınar Mahallesi'nde yaşayan S.C. (30), iki çocuğunun babası Uğur C.'den (36) şiddet gördüğü gerekçesiyle geçen yıl 9 Ağustos'ta, evi terk etmeye karar verdi, başka bir yere taşınmak için mahalledeki emlakçıdan yardım istedi. Uğur C., tanımadığı bir numarayla eşinin mesajlaşmasını gördü. İddiaya göre Uğur C. eşine, "Sen kiminle mesajlaşıyorsun, odaya gir, oklavayı al, soyun" dedi, S.C. de korkudan denileni yaptı. Odaya giren Uğur C., yatakta uzanan eşini önce yüzüstü ardından sırtüstü yatırarak oklava ile dövmeye başladı. S.C., eşine karşı koymak için elini uzattığında parmağı kırıldı. Dayak sırasında oklava da kırıldı. Uğur C. bu kez S.C.'yi yumrukladı, pantolonun kemerini çıkarıp dövdü. S.C.'nin bacaklarının ön ve arka tarafı, bilekleri oklava ve kemer darbeleri nedeniyle tanınmaz hale geldi, dudağı patladı.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Olayın ardından darp raporu alan S.C., bir yakını ile polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Uğur C., savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. S.C.'nin avukatı Erdal Benice sanığın serbest kalmasına itiraz edip, müvekkilinin içler acısı halinin fotoğraflarını da dilekçesine ekledi. Bunun ardından Uğur C. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Olayı hatırlamadığını, tartıştıklarını, sonra da yatıp uyuduğunu söyleyen Uğur C., bu kez tutuklandı. Uğur C. ilk duruşmada tahliye oldu. Uğur C. hakkında, 'kasten ağır yaralama', 'eziyet çektirme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından toplam 7 yıl 3 aydan 27 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"KOCASINDAN DAYAK YEDİĞİNİ HERKES BİLİRDİ"

Davanın bugünkü duruşmasına mağdur S.C., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik ve tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Uğur C., ise sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya gelmedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen ve olayın yaşandığı mahallede o dönem emlakçılık yapan B.B., S.C.'nin eşinden sürekli dayak yediği için yüzünde morluklar olduğunu belirtti. Sanık Uğur C.'nin kardeşinin kendisine yalan beyanda bulunmak için teklifte bulunduklarını belirten B.B., şöyle dedi:

"EV BULMAK İÇİN KARDEŞİME MESAJ ATMIŞ"

"S.C. kardeşime kiralık ev bulmam için mesaj atmış. Bunun dışında bir mesajlaşma olmamıştır. S.C.'nin o dönem yüzü, elleri hep mosmordu. S.C.'nin kocasından dayak yediğini herkes bilirdi. Uğur C.'nin kardeşi bana duruşmalara katılıp yalan beyanda bulunmam için teklifte bulunmuştur. Duruşmaya katılıp yalan beyanda bulunmadığım için de beni tehdit etmiştir. Olayla bir alakam yokken, tehdit edildiğim için duruşmaya gelerek tanıklık yaptım."

Mağdur S.C.'nin avukatı Erdal Behice, huzurda tanıklık yapan B.B.'nin tanık olmasını ilk duruşmadan bu yana sanığın kendisinin istediğini belirterek, "Tanık beyanını dinledik. Tanık B.B.'nin anlattıkları ile müvekkilimin anlattıkları örtüşmektedir" dedi.

"ALDATMA İDDİASI KURGUDUR"

Duruşmada söz alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik, sanık Uğur C.'nin ilik duruşmadan bu yana aldatıldığını iddiası üzerine, "Tanığın ifadelerinden anlaşıldığı üzere sanık aldatma olayını kurgulamıştır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Hakim, sanık Uğur C.'nin S.C.'nin motosikletli bir kişinin arkasında olduğunu iddia ettiği görüntülerin incelendiğini ve hazırlanan bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını ifade etti. Tarafların avukatları da bilirkişi raporunu incelemek için ek süre talebinde bulundu.

Hakim, bilirkişi raporunun incelenmesi için taraflara ek süre vererek duruşmayı erteledi. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
O kadar dayak yerken ellerin armut mu topluyordu
@usta050 Allah sana akil fikir versin! Bu olaydan cikardigin sonuc bu mu?
@usta05sen gel bana... ben seni gebertirken bakalım senin ellerin ne toplayacak...yoksa yerdeki çimleri mi yolacan...anan seni cidden taş doğursaydı yaa...en azından bi binanın duvarında durarak çok fazla iş yapmış olurdun.
@usta050 bunu mu çıkarabildin? kafanda ot mu yetişiyor?
Bunu bu kadına yapan şerefsiz dışarda yani mahkemeye gelmediğine göre çok şaşırdım ...
Böyle kararlar sonrası insanlar kendi adaletini sağlamaya çalışıyor. Bu kadını kocası öldürdükten sonra adama ceza versen ne olur, giden geri gelir mi?
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